Кличко призвал провести новую мобилизацию на Украине для ротации ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Украины провести новую мобилизацию, чтобы провести ротацию войск на линии фронта. При этом он отметил, что экономика по-прежнему важна.

"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности", — сказал Кличко в интервью французскому журналу Point.