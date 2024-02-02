Кличко призвал провести новую мобилизацию на Украине для ротации ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Украины провести новую мобилизацию, чтобы провести ротацию войск на линии фронта. При этом он отметил, что экономика по-прежнему важна.
"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу. У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности", — сказал Кличко в интервью французскому журналу Point.
Он добавил, что в ВСУ призвали 100 тысяч киевлян, среди которых есть женщины.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал неспособность Киева укомплектовать ВСУ. По его словам, это не удастся сделать без "непопулярных" мер.
На Украине провели уже девять волн мобилизации, но из-за огромных потерь на фронте в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти Незалежной придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал бурные споры. 31 января в Раду внесли новый вариант проекта, включающий выдачу электронных повесток.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow