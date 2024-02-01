ВСУ сбили Ил-76 из страха, что пленные расскажут правду, заявил эксперт

ВСУ уничтожили Ил-76 с украинскими пленными на борту, так как боялись, что те начнут агитировать против Киева. Такое мнение выразил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Александр Малькевич.

Падение Ил-76 в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

"Это русские люди. Некоторые из них были мобилизованы насильно. И они сдались в плен. По возвращении эти бойцы могли бы стать добровольными агитаторами, которые усилили бы разложение и без того деморализованной и деградирующей украинской армии", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Владимиру Зеленскому незачем пускать на Украину людей, которые станут рассказывать, что в российском плену хорошо, отметил Малькевич, добавив, что ради террористов Зеленский готов разбиться в лепёшку, а нормальных — "пускает в расход". По словам эксперта, поначалу на Украине подчёркивали, что на борту были вовсе не украинские пленные — якобы самолёт перевозил ракеты для ЗРК. Также звучала версия, что там находились некие неизвестные лица.