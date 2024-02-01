ВСУ сбили Ил-76 из страха, что пленные расскажут правду, заявил эксперт
Малькевич: ВСУ сбили Ил-76 из-за страха агитаций против Киева со стороны пленных
Обломок на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © СК РФ
ВСУ уничтожили Ил-76 с украинскими пленными на борту, так как боялись, что те начнут агитировать против Киева. Такое мнение выразил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Александр Малькевич.
Падение Ил-76 в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
"Это русские люди. Некоторые из них были мобилизованы насильно. И они сдались в плен. По возвращении эти бойцы могли бы стать добровольными агитаторами, которые усилили бы разложение и без того деморализованной и деградирующей украинской армии", — отметил он в беседе с "Царьградом".
Владимиру Зеленскому незачем пускать на Украину людей, которые станут рассказывать, что в российском плену хорошо, отметил Малькевич, добавив, что ради террористов Зеленский готов разбиться в лепёшку, а нормальных — "пускает в расход". По словам эксперта, поначалу на Украине подчёркивали, что на борту были вовсе не украинские пленные — якобы самолёт перевозил ракеты для ЗРК. Также звучала версия, что там находились некие неизвестные лица.
"Товарищи украинцы, которые нам на самом деле не товарищи, покажите нам тех бойцов, которые уже якобы были обменяны в январе. <...> Это чушь собачья. Они бы взорвались, всё было бы иначе. В Киеве надеются на то, что у украинской, у западной аудитории память как у рыбки, что им любую абракадабру можно на уши вешать", — указал Малькевич.
Как сообщал Лайф, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал сбитый ВСУ российский военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, а также трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США. На Западе, к слову, не хотят участвовать в расследовании — и в Кремле объяснили почему.