Российские войска улучшили свои позиции на Донецком направлении у населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки", — отметил Астафьев.

ВСУ лишились 335 человек убитыми и ранеными на этом отрезке линии боевого соприкосновения. У противника есть потери и в технике: уничтожен танк, три бронированных автомобиля, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, десять машин и гаубица М777. Кроме того, российские системы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ.