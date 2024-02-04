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4 февраля, 05:17

Российские силы подвинули ВСУ и заняли выгодные рубежи под Клещеевкой

Минобороны: Российская армия улучшила позиции на Донецком направлении

Российские войска улучшили свои позиции на Донецком направлении у населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки", — отметил Астафьев.

ВСУ лишились 335 человек убитыми и ранеными на этом отрезке линии боевого соприкосновения. У противника есть потери и в технике: уничтожен танк, три бронированных автомобиля, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, десять машин и гаубица М777. Кроме того, российские системы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские войска за неделю — с 27 января по 3 февраля — поразили семь пусковых установок и четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов (ЗРК), стоящих на вооружении ВСУ. Кроме этого, за неделю было уничтожено шесть складов боеприпасов противника.

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Юрий Лысенко
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