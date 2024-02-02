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2 февраля, 12:35

ВСУ понесли огромные потери при неудачных атаках под Красным Лиманом

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и успешно отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 270 военных, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 2 февраля.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ лишились до 270 военных, трёх боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", американского орудия М119 и семи автомобилей.

Шойгу отчитался о трёх освобождённых в ходе СВО населённых пунктах
Шойгу отчитался о трёх освобождённых в ходе СВО населённых пунктах

А ранее Лайф писал, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения в зоне СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, военные продвигаются вперёд, расширяя зону контроля и улучшая своё положение по переднему краю.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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