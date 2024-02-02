ВСУ понесли огромные потери при неудачных атаках под Красным Лиманом
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и успешно отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 270 военных, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 2 февраля.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.
ВСУ лишились до 270 военных, трёх боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", американского орудия М119 и семи автомобилей.
А ранее Лайф писал, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения в зоне СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, военные продвигаются вперёд, расширяя зону контроля и улучшая своё положение по переднему краю.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ