ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и успешно отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 270 военных, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 2 февраля.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ лишились до 270 военных, трёх боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", американского орудия М119 и семи автомобилей.