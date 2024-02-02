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2 февраля, 09:52

Шойгу: Российская армия сохраняет инициативу по всей линии фронта

Российские военные сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, продвигаясь вперёд, расширяя зону контроля и улучшая своё положение по переднему краю. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", — сказал министр.

Шойгу: Главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена
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А ранее, в начале года, Сергей Шойгу подвёл итоги прошлого. По его словам, российские войска в зоне специальной военной операции методично снижают боевой потенциал ВСУ. Потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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