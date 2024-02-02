Шойгу: Российская армия сохраняет инициативу по всей линии фронта

Российские военные сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, продвигаясь вперёд, расширяя зону контроля и улучшая своё положение по переднему краю. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", — сказал министр.