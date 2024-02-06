Минобороны: ВС РФ улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка и улучшили своё положение на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, украинской армии пришлось несладко в районах Торского и Серебрянки.
Потери противника составили до 240 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
3 февраля российское Минобороны сообщало, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар ВС РФ. За это же время российские силы заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на данном участке фронта.
Vk / Минобороны России