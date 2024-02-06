Минобороны: ВС РФ улучшили положение на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка и улучшили своё положение на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, украинской армии пришлось несладко в районах Торского и Серебрянки.

Потери противника составили до 240 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".