Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 10:54

"Азов"* не смог остановить недельное продвижение Армии России под Красным Лиманом

Войска России с начала недели улучшают положение на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки снова улучшили положение на передовой на Краснолиманском направлении, а также отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и нацбата "Азов"*. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО, согласно которой российские силы на этом участке фронта улучшают положение с начала недели — с 29 января.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — сказано в сообщении.

ВС РФ уничтожили до 120 украинских солдат на Краснолиманском направлении
ВС РФ уничтожили до 120 украинских солдат на Краснолиманском направлении

Накануне, 3 февраля, российское Минобороны сообщало, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар ВС РФ. За это же время российские силы заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на данном участке фронта.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров