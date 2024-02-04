"Азов"* не смог остановить недельное продвижение Армии России под Красным Лиманом

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки снова улучшили положение на передовой на Краснолиманском направлении, а также отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и нацбата "Азов"*. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО, согласно которой российские силы на этом участке фронта улучшают положение с начала недели — с 29 января.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — сказано в сообщении.

Накануне, 3 февраля, российское Минобороны сообщало, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар ВС РФ. За это же время российские силы заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на данном участке фронта.