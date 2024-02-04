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ВС РФ уничтожили до 120 украинских солдат на Краснолиманском направлении

4 февраля, 10:54
ВС РФ продвинулись на Краснолиманском направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ продвинулись на Краснолиманском направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска за сутки уничтожили до 120 украинских солдат в ходе боёв на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что также нанесён удар по живой силе и технике противника вблизи села Торское в ДНР и около Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 120 военнослужащих, а также двух бронемашин и четырёх автомобилей.

ВСУ за сутки лишились почти сотни солдат на Южно-Донецком направлении
ВСУ за сутки лишились почти сотни солдат на Южно-Донецком направлении

Кроме того, российские военные улучшили свои позиции на Донецком направлении у населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка. ВСУ лишились 335 человек убитыми и ранеными, также у противника уничтожены танк, три бронированных автомобиля, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, десять машин и гаубица М777.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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