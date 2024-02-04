ВСУ за сутки лишились почти сотни солдат на Южно-Донецком направлении

За последние сутки российские военные пресекли попытки Вооружённых сил Украины усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Старомайорского и Ровнополя. Как сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, благодаря грамотным действиям ВС РФ противник потерял более 95 солдат на Краснолиманском направлении.

"Потери противника составили: станция РЛС, квадроцикл, БПЛА "Фурия", более 95 военнослужащих", — приводит ТАСС слова офицера.

Помимо этого, российские бойцы поразили опорные пункты и места скопления живой силы в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. В то же время военнослужащие ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов.