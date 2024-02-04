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4 февраля, 03:29

ВСУ за сутки лишились почти сотни солдат на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки лишились более 95 солдат на Южно-Донецком направлении

За последние сутки российские военные пресекли попытки Вооружённых сил Украины усилить передовые позиции и провести ротацию в районах Старомайорского и Ровнополя. Как сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, благодаря грамотным действиям ВС РФ противник потерял более 95 солдат на Краснолиманском направлении.

"Потери противника составили: станция РЛС, квадроцикл, БПЛА "Фурия", более 95 военнослужащих", — приводит ТАСС слова офицера.

Помимо этого, российские бойцы поразили опорные пункты и места скопления живой силы в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. В то же время военнослужащие ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов.

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Накануне Минобороны РФ сообщало, что украинская армия за неделю потеряла до 735 военных на Южно-Донецком направлении. В ведомстве рассказали, что российские военные поразили подразделения 58, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны.

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t.me / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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