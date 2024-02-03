ВСУ потеряли сотни военных и десятки единиц техники за неделю на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 735 военных на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в субботу, 3 февраля.

"Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, российские силы поразили подразделения 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны. Это произошло вблизи Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Старомайорского и Макаровки в ДНР и Приютного в Запорожской области. За неделю на том же участке фронта подразделения Восточной группировки ВС РФ отразили девять атак противника.