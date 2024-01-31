ВСУ пошли в атаку в ДНР и угодили под шквальный огонь российских войск "Восток"
ВСУ за минувшие сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 115 бойцов
Российская армия отбила атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, противник потерял за минувшие сутки до 115 бойцов. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО.
"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР", — уточнили в ведомстве.
В общей сложности подразделения ВСУ потеряли на этом участке фронта за сутки до 115 военных, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
А днём ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов был вынужден признать, что ВСУ терпят поражение, в том числе под Авдеевкой, несмотря на браваду киевских властей. Лайф уже писал, что на Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут), полагают эксперты.
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