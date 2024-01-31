ВСУ пошли в атаку в ДНР и угодили под шквальный огонь российских войск "Восток"

Российская армия отбила атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, противник потерял за минувшие сутки до 115 бойцов. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР", — уточнили в ведомстве.

В общей сложности подразделения ВСУ потеряли на этом участке фронта за сутки до 115 военных, две боевые бронированные машины и два автомобиля.