В США признали, что ВСУ не в состоянии использовать HIMARS
BI: ВСУ больше не могут рассчитывать на HIMARS из-за российских систем РЭБ
Вооружённые силы Украины больше не могут использовать самонаводящиеся снаряды, в том числе американские ракеты HIMARS, говорится в статье Business Insider. Там объяснили, что дело в российских усовершенствованных системах радиоэлектронной борьбы.
"Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — говорится в тексте материала.
По словам журналистов, Россия модернизировала возможности радиоэлектронной борьбы, что снизило эффективность таких современных боеприпасов с GPS-наведением, как ракеты HIMARS или снаряды Excalibur. Обозреватели отметили, что теперь Незалежной нужны поставки совершенно нового оружия, которое станет хорошей альтернативой американской ракете.
Ещё в 2022 году занимающий на тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев не будет применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Он подтвердил, что это условие было обязательным для получения данного вооружения. Тем не менее ВСУ не спешат выполнять данное обещание и регулярно обстреливают новые регионы России с его помощью.
Getty Images / Ezra Acayan