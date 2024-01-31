В США признали, что ВСУ не в состоянии использовать HIMARS

Вооружённые силы Украины больше не могут использовать самонаводящиеся снаряды, в том числе американские ракеты HIMARS, говорится в статье Business Insider. Там объяснили, что дело в российских усовершенствованных системах радиоэлектронной борьбы.

"Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — говорится в тексте материала.