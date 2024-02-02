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2 февраля, 12:36

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении более 100 военных

ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении свыше 100 военных. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 2 февраля.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Урожайное ДНР", — отметили в ведомстве.

В результате противник лишился не только живой силы, но и техники: двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика" и двух орудий Д-30.

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31 января в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 115 бойцов. Кроме того, противник на этом участке фронта лишился двух боевых бронированных машин и стольких же автомобилей.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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