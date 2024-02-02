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2 февраля, 03:10

Бойцы группировки "Запад" уничтожили технику и пехоту ВСУ под Купянском

Бойцы российской группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач на Купянском направлении уничтожили технику и замаскированную пехоту украинских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Работа гаубиц "Мста-СМ1" на Купянском направлении. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Расчёты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ1" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — уточнили в оборонном ведомстве.

По словам командира самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" с позывным Каха, расчёт установки никогда не стоит на месте: задачи выполняются как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Экипаж поражает танки, артиллерию, но чаще всего — пехоту ВСУ, рассказал боец.

"Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали, ещё три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был ещё один, поразили его с одного выстрела. Когда приезжаем на новые позиции, все уже знают, что нужно делать", — признался Каха.

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Ранее также стало известно, что российские военные отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, противник потерял до 150 военных. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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