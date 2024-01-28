Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Российские военные отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, противник потерял до 150 военных. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Отражено шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новосёловское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ потеряли до 150 военных, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю", — сообщили в ведомстве.