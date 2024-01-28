ВСУ за сутки потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-20.