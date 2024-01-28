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28 января, 11:56

ВСУ за сутки потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-20.

"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

ВС РФ боеприпасом "Краснополь" уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском
ВС РФ боеприпасом "Краснополь" уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском

Напомним, за минувшие сутки ВС России добились неплохих результатов и на Купянском направлении. Так, они отразили пять контр- и обычных атак штурмовиков противника, а также ударили "Солнцепёками" по трём опорным пунктам. Кроме того, взмывший в небо Ка-52 уничтожил опорный пункт украинских войск. За сутки ВСУ на данном участке фронта потеряли до 25 военнослужащих и несколько единиц техники.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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