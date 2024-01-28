ВСУ за сутки потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-20.
"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.
Напомним, за минувшие сутки ВС России добились неплохих результатов и на Купянском направлении. Так, они отразили пять контр- и обычных атак штурмовиков противника, а также ударили "Солнцепёками" по трём опорным пунктам. Кроме того, взмывший в небо Ка-52 уничтожил опорный пункт украинских войск. За сутки ВСУ на данном участке фронта потеряли до 25 военнослужащих и несколько единиц техники.
ТАСС / Zuma