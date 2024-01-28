Российский Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российский вертолёт Ка-52 по докладу наводчика уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Цель успешно поражена.
"Вертолёт Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении зоны специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
После применения авиационных средств поражения с кабрирования лётчики выполнили противоракетный манёвр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
Напомним, в минувшие сутки ВС России добились неплохих результатов на Купянском направлении. Так, наши бойцы, в частности, отразили пять контр- и обычных атак штурмовиков противника, а также ударили "Солнцепёками" по трём опорным пунктам. Украинские войска потеряли на данном участке фронта до 25 военнослужащих и несколько единиц техники.
ТАСС / Сергей Фадеичев