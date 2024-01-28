Российский Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Напомним, в минувшие сутки ВС России добились неплохих результатов на Купянском направлении. Так, наши бойцы, в частности, отразили пять контр- и обычных атак штурмовиков противника, а также ударили "Солнцепёками" по трём опорным пунктам. Украинские войска потеряли на данном участке фронта до 25 военнослужащих и несколько единиц техники.