Российские военнослужащие продолжают атаковать противника на Купянском направлении. Как сообщает Министерство обороны РФ, там беспилотные летательные аппараты "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления Вооружённых сил Украины.

"Расчёты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что огонь по украинским позициям вёлся на дальности до 19 километров из стволов самоходных гаубиц "Мста-С". Как рассказал начальник расчёта БПЛА "Орлан" с позывным Глаз, отечественные беспилотники, применяемые для этих целей, оборудованы лазерным наведением. Он также сообщил, что наведение на позиции ВСУ производилось несколькими дронами. Первый дрон лишь обнаружил скопление вражеской бронетехники в лесополосе, в то время как остальную работу сделал другой аппарат.

"Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчётом одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь", — заявил военнослужащий.