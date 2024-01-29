Российские силы нанесли значительный урон ВСУ и продвинулись на Краснолиманском фронте

Российские силы нанесли значительный урон украинским войскам и продвинулись вперёд на Краснолиманском фронте. Как сообщает Минобороны РФ, ВСУ за минувшие сутки потеряли до 280 бойцов убитыми и ранеными.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля", – уточняется в ежедвневной сводке ведомстваоходе СВО.