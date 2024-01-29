Расчёты "Градов" залповым ударом накрыли ВСУ под Красным Лиманом
Расчёты "Градов" уничтожили на Краснолиманском направлении свыше 30 бойцов ВСУ
Российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли залповый удар из РСЗО "Град" по противнику в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны, в результате ВСУ потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.
Расчёты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ
"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчёты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", — уточнили в ведомстве.
Бойцы провели групповой залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами по цели, в результате ВСУ лишись более 30 человек убитыми и ранеными.
Ранее также стало известно, что российские военные отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, противник потерял до 150 военных. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю.