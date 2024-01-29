Расчёты "Градов" залповым ударом накрыли ВСУ под Красным Лиманом

Российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли залповый удар из РСЗО "Град" по противнику в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны, в результате ВСУ потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Расчёты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ

"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчёты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", — уточнили в ведомстве.

Бойцы провели групповой залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами по цели, в результате ВСУ лишись более 30 человек убитыми и ранеными.