Регион

Уведомления отключены

29 января, 03:22

Расчёты "Градов" залповым ударом накрыли ВСУ под Красным Лиманом

Расчёты "Градов" уничтожили на Краснолиманском направлении свыше 30 бойцов ВСУ

Российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли залповый удар из РСЗО "Град" по противнику в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны, в результате ВСУ потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Расчёты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ

"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчёты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", — уточнили в ведомстве.

Бойцы провели групповой залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами по цели, в результате ВСУ лишись более 30 человек убитыми и ранеными.

"Пришлось ретироваться": Удары из российского "ужасающего" оружия обратили ВСУ в бегство под Харьковом
"Пришлось ретироваться": Удары из российского "ужасающего" оружия обратили ВСУ в бегство под Харьковом

Ранее также стало известно, что российские военные отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, противник потерял до 150 военных. Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Обложка ©

Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров