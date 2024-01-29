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28 января, 21:28

"Пришлось ретироваться": Удары из российского "ужасающего" оружия обратили ВСУ в бегство под Харьковом

Меркурис: Российские удары из "Солнцепёков" заставили ВСУ бежать под Харьковом

Удары российских тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" заставили ВСУ бежать под Харьковом. Об этом на своём YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

"Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнемётными системами (ТОС)", — сообщил Меркурис.

Российские военные отбросили штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов
Российские военные отбросили штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

На днях российские "Солнцепёки" ударили по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении. Расчёты с применением современных программных систем топогеодезической привязки поддерживают действия наземных войск.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Анатолий Симоненко
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