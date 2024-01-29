"Пришлось ретироваться": Удары из российского "ужасающего" оружия обратили ВСУ в бегство под Харьковом

Удары российских тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" заставили ВСУ бежать под Харьковом. Об этом на своём YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

"Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнемётными системами (ТОС)", — сообщил Меркурис.