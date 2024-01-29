"Пришлось ретироваться": Удары из российского "ужасающего" оружия обратили ВСУ в бегство под Харьковом
Меркурис: Российские удары из "Солнцепёков" заставили ВСУ бежать под Харьковом
Удары российских тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" заставили ВСУ бежать под Харьковом. Об этом на своём YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
"Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнемётными системами (ТОС)", — сообщил Меркурис.
На днях российские "Солнцепёки" ударили по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении. Расчёты с применением современных программных систем топогеодезической привязки поддерживают действия наземных войск.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin