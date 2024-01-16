Россия всегда защищала свои интересы и продолжает это делать в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны во вторник, 16 января.

Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин тепло поблагодарил жителей приграничных регионов России за мужество и сплочённость и отметил, что даже под обстрелами они ведут себя героически. Кроме того, президент отчитал Украину за упущенный шанс на заключение мира с Россией. По его словам, "всё давно бы было закончено, ещё полтора года назад", если бы в ситуацию не вмешался тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и не надоумил представителей киевского режима нарушить все договорённости.