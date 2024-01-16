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16 января, 16:02

Путин заявил, что Россию победить невозможно

Фото © Asatur Yesayants / Shutterstock.com

Фото © Asatur Yesayants / Shutterstock.com

Россия всегда защищала свои интересы и продолжает это делать в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны во вторник, 16 января.

"Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим. Победить такой народ невозможно", — убеждён российский лидер.

Путин: Предатели никогда вдолгую не побеждают
Путин: Предатели никогда вдолгую не побеждают

Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин тепло поблагодарил жителей приграничных регионов России за мужество и сплочённость и отметил, что даже под обстрелами они ведут себя героически. Кроме того, президент отчитал Украину за упущенный шанс на заключение мира с Россией. По его словам, "всё давно бы было закончено, ещё полтора года назад", если бы в ситуацию не вмешался тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и не надоумил представителей киевского режима нарушить все договорённости.

Марина Калегина
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