Путин поблагодарил за мужество и сплочённость жителей приграничных регионов

Президент Владимир Путин тепло поблагодарил жителей приграничных регионов России за мужество и сплочённость. Заявление прозвучало во вторник, 16 января, на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны. Среди участников встречи была руководитель Администрации Красногвардейского района Белгородской области Галина Руденко. Российский лидер обратился к ней со словами благодарности и отметил, что муниципальные служащие приграничных районов Белгородской области даже под обстрелами ведут себя героически.

"Хочу сказать и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, слова благодарности за мужество и сплочённость. Мы будем делать всё, чтобы их поддержать. А ваших коллег на муниципальном уровне, я имею в виду служащих муниципальных, я знаю, как они ведут себя героически под обстрелами, оказывают помощь и старикам, и детям, и женщинам", — отметил Владимир Путин.