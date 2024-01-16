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16 января, 14:21

Путин: Смысл служения Родине — в счастье и благополучии родной страны

Счастье и благополучие родной страны — это и есть смысл служения Родине, когда наивысшей ценностью выступает общее благо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причём воспринимать их как свои собственные. Понимая, что все мы действуем ради общей цели: счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине", — подчеркнул глава государства.

Глава государства поздравил всех победителей и лауреатов премии, а также вручил награду в специальной номинации — "Судьба человека — гордость Отечества". Её получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.

Жена бойца СВО из Ханты-Мансийска получила премию "Служение" за проект по помощи армии
Жена бойца СВО из Ханты-Мансийска получила премию "Служение" за проект по помощи армии

Также в ходе выступления на церемонии вручения премии "Служение" Владимир Путин назвал чиновников в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, которых невозможно сломить. Глава государства также поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам СВО на передовой.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылёв

Александра Вишнякова
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