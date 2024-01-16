Путин назвал чиновников Донбасса и Новороссии стальными людьми

Президент РФ Владимир Путин назвал чиновников в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, которых невозможно сломить.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение". Видео © LIFE

"Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить", — сказал Путин со сцены в ходе церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

Глава государства поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам СВО на передовой. Он заметил, что сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества по-настоящему поражают, а их желание применять свои лучшие качества в различных сферах гражданского служения нужно поддерживать.