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16 января, 13:52

Путин назвал чиновников Донбасса и Новороссии стальными людьми

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин назвал чиновников в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, которых невозможно сломить.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение". Видео © LIFE

"Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить", сказал Путин со сцены в ходе церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

Глава государства поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам СВО на передовой. Он заметил, что сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества по-настоящему поражают, а их желание применять свои лучшие качества в различных сферах гражданского служения нужно поддерживать.

Россияне отдали почти 3 миллиона голосов за участников премии "Служение"
Россияне отдали почти 3 миллиона голосов за участников премии "Служение"

Напомним, премия "Служение" учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ, главы наблюдательного совета — первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Андрей Бражников
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