Путин: Предатели никогда вдолгую не побеждают

Люди, которые предали своих предков, свой народ, те, кто пытается "пересесть" на чуждые России традиции, не начав ещё ничего делать, они уже всё проиграли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов.

"Предатели никогда вдолгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет", — подчеркнул глава государства.