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16 января, 15:36

Путин констатировал, что Россия укрепляется вопреки ожиданиям противников

Укрепление России и сплочение её граждан стали абсолютной неожиданностью для противников нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"То, что сейчас происходит, а именно сплочённость нашего общества, укрепление нашей экономики — не только в сельском хозяйстве и промышленности, рост потенциала Вооружённых сил, — это полная неожиданность для противника. Полная и абсолютная", указал он.

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Также сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение", которая присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Глава государства особенно отметил чиновников в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, назвав их стальными людьми, которых невозможно сломить.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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