Путин констатировал, что Россия укрепляется вопреки ожиданиям противников

Укрепление России и сплочение её граждан стали абсолютной неожиданностью для противников нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"То, что сейчас происходит, а именно сплочённость нашего общества, укрепление нашей экономики — не только в сельском хозяйстве и промышленности, рост потенциала Вооружённых сил, — это полная неожиданность для противника. Полная и абсолютная", — указал он.