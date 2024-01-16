Путин констатировал, что Россия укрепляется вопреки ожиданиям противников
Укрепление России и сплочение её граждан стали абсолютной неожиданностью для противников нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.
"То, что сейчас происходит, а именно сплочённость нашего общества, укрепление нашей экономики — не только в сельском хозяйстве и промышленности, рост потенциала Вооружённых сил, — это полная неожиданность для противника. Полная и абсолютная", — указал он.
Также сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение", которая присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Глава государства особенно отметил чиновников в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, назвав их стальными людьми, которых невозможно сломить.
Kremlin.ru