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8 февраля, 07:44

"Десять к одному": Американские СМИ узнали о снарядном голоде ВСУ на фронте

WSJ: На один выпущенный ВСУ артиллерийский снаряд приходится десять российских

Вооружённые силы Украины столкнулись с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. На каждый выпущенный бойцами ВСУ снаряд приходится десять российских, сообщает The Wall Street Journal.

"Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских", — указано в материале.

По информации издания, украинским военным приходится экономить на имеющихся боеприпасах после того, как США прекратили поддерживать Киев. Это приводит к тому, что ВСУ теряют на передовой свои позиции и не могут сдерживать наступление российских военных.

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А ранее Life.ru писал, что украинская армия оказалась в очень критической ситуации на фоне нехватки боеприпасов и техники. Зампредседателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев заявил, что Киев не намерен сдаваться и будет искать варианты обеспечить оружием своих солдат.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Дарья Нарыкова
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