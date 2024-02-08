"Десять к одному": Американские СМИ узнали о снарядном голоде ВСУ на фронте

Вооружённые силы Украины столкнулись с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. На каждый выпущенный бойцами ВСУ снаряд приходится десять российских, сообщает The Wall Street Journal.

"Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских", — указано в материале.

По информации издания, украинским военным приходится экономить на имеющихся боеприпасах после того, как США прекратили поддерживать Киев. Это приводит к тому, что ВСУ теряют на передовой свои позиции и не могут сдерживать наступление российских военных.