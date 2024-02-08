"Десять к одному": Американские СМИ узнали о снарядном голоде ВСУ на фронте
WSJ: На один выпущенный ВСУ артиллерийский снаряд приходится десять российских
Вооружённые силы Украины столкнулись с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. На каждый выпущенный бойцами ВСУ снаряд приходится десять российских, сообщает The Wall Street Journal.
"Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских", — указано в материале.
По информации издания, украинским военным приходится экономить на имеющихся боеприпасах после того, как США прекратили поддерживать Киев. Это приводит к тому, что ВСУ теряют на передовой свои позиции и не могут сдерживать наступление российских военных.
А ранее Life.ru писал, что украинская армия оказалась в очень критической ситуации на фоне нехватки боеприпасов и техники. Зампредседателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев заявил, что Киев не намерен сдаваться и будет искать варианты обеспечить оружием своих солдат.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency