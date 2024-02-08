"Не готовы": Кулеба после встречи с Боррелем нашёл крайнего в снарядном дефиците ВСУ

Военно-промышленный комплекс Евросоюза (ЕС) не готов конкурировать с российским. Как заявил после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, из-за этого у Вооружённых сил Украины ощущается постоянный дефицит снарядов.

"Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, киевский режим действительно страдает от нехватки вооружения. В то же время Кулеба считает, что главное, чтобы снарядный дефицит не стал снарядным голодом.