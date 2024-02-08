"Не готовы": Кулеба после встречи с Боррелем нашёл крайнего в снарядном дефиците ВСУ
Кулеба: Европа не готова соперничать с Россией в военной сфере
Военно-промышленный комплекс Евросоюза (ЕС) не готов конкурировать с российским. Как заявил после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, из-за этого у Вооружённых сил Украины ощущается постоянный дефицит снарядов.
"Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы", — заявил глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, киевский режим действительно страдает от нехватки вооружения. В то же время Кулеба считает, что главное, чтобы снарядный дефицит не стал снарядным голодом.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ оказались в очень критической ситуации на фоне нехватки боеприпасов и техники. Как заявил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев, Киев не намерен сдаваться и будет искать варианты обеспечить оружием своих военных.
Flickr / MFA Ukraine