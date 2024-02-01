Конгрессмены США остро отреагировали на недавний коррупционный скандал в Вооружённых силах Украины (ВСУ), связанный с попыткой пяти украинских чиновников присвоить средства на закупку боеприпасов для ВСУ. Американские законодатели раскритиковали финансирование Украины со стороны США, сообщает The American Conservative (TAC).

"Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, — это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была "прачечной" для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с [сына президента США] Хантера Байдена", — указал конгрессмен от штата Монтана Мэтт Розендейл.

Конгрессмен от Аризоны республиканец Эли Крейн заявил, что деньги, предназначенные для Украины, принесли бы большую пользу американцам. Политик поинтересовался, на самом ли деле инициаторы отправки Киеву 113 миллиардов долларов американских налогов ждали получения полной отчётности, тогда как на Украине запретили конкурирующие политические партии и отказались от проведения выборов. По словам Крейна, последний коррупционный скандал на Украине является лишь "верхушкой айсберга".