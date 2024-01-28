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27 января, 22:55

СБУ выявила многомиллионные хищения при закупке боеприпасов для ВСУ

СБУ провела обыски у чиновников МО Украины из-за хищений на 1,5 млрд гривен

В Незалежной предъявлены обвинения пятерым фигурантам уголовного дела, которые могут быть причастны к хищению 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) при закупке миномётных снарядов для ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщают представители Службы безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов", — уточняет пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о чиновниках из Минобороны Украины и сотрудниках "Львовского арсенала". Следствие считает, что в августе 2022 года госслужащие заключили контракт на закупку 100 тысяч миномётных боеприпасов для украинской армии с поставщиком вооружения, однако компания так и не отправила ни одного снаряда, а полученные из госбюджета средства перевела на счёт аффилированной структуры на Балканах. В СБУ подчеркнули, что один из фигурантов дела был задержан спецслужбами при попытке покинуть территорию страны.

Минобороны Украины проверяют после разгромного расследования о распиле средств для ВСУ
Минобороны Украины проверяют после разгромного расследования о распиле средств для ВСУ

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный скандал на Украине. Так, летом прошлого года бывшему заместителю главы украинского Минобороны и экс-главе департамента госзакупок ведомства выдвинули обвинения в хищении бюджетных денег на сумму более одного миллиарда гривен (примерно 27 миллионов долларов).

Обложка ©

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Алексей Соловьёв
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