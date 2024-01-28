СБУ выявила многомиллионные хищения при закупке боеприпасов для ВСУ

В Незалежной предъявлены обвинения пятерым фигурантам уголовного дела, которые могут быть причастны к хищению 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) при закупке миномётных снарядов для ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщают представители Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о чиновниках из Минобороны Украины и сотрудниках "Львовского арсенала". Следствие считает, что в августе 2022 года госслужащие заключили контракт на закупку 100 тысяч миномётных боеприпасов для украинской армии с поставщиком вооружения, однако компания так и не отправила ни одного снаряда, а полученные из госбюджета средства перевела на счёт аффилированной структуры на Балканах. В СБУ подчеркнули, что один из фигурантов дела был задержан спецслужбами при попытке покинуть территорию страны.