СБУ выявила многомиллионные хищения при закупке боеприпасов для ВСУ
СБУ провела обыски у чиновников МО Украины из-за хищений на 1,5 млрд гривен
В Незалежной предъявлены обвинения пятерым фигурантам уголовного дела, которые могут быть причастны к хищению 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) при закупке миномётных снарядов для ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщают представители Службы безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов", — уточняет пресс-служба.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о чиновниках из Минобороны Украины и сотрудниках "Львовского арсенала". Следствие считает, что в августе 2022 года госслужащие заключили контракт на закупку 100 тысяч миномётных боеприпасов для украинской армии с поставщиком вооружения, однако компания так и не отправила ни одного снаряда, а полученные из госбюджета средства перевела на счёт аффилированной структуры на Балканах. В СБУ подчеркнули, что один из фигурантов дела был задержан спецслужбами при попытке покинуть территорию страны.
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный скандал на Украине. Так, летом прошлого года бывшему заместителю главы украинского Минобороны и экс-главе департамента госзакупок ведомства выдвинули обвинения в хищении бюджетных денег на сумму более одного миллиарда гривен (примерно 27 миллионов долларов).
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