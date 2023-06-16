У экс-замминистра обороны Украины и его подчинённого "нашли" украденные у ВСУ $27 млн

Бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-главе департамента госзакупок ведомства выдвинули обвинения в хищении бюджетных денег на сумму более одного миллиарда гривен (примерно 27 миллионов долларов). Об этом рассказали в СБУ.

"Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства", — говорится в тексте.

Хотя имена чиновников не называются, но, судя по всему, речь идёт о Вячеславе Шаповалове и Богдане Хмельницком. Они закупили на государственные средства почти три тысячи бронежилетов у зарубежной фирмы и зимнюю форму одежды для ВСУ, отправив себе в карман часть денег.

Подозреваемым, как сообщает СБУ, предъявлены обвинения в присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением. Оба фигуранта уже находятся под стражей.