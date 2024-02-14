"Главная цель — это удержать позиции": Сырский сознался в полном провале контрнаступления ВСУ, указал эксперт

Говоря о том, что ВСУ переходят к обороне, новоиспечённый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский подтвердил провал летнего контрнаступления. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере в данный момент, поскольку главная цель — это удержать позиции", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

Аналитик отметил, что слова главкома отражают ситуацию на фронте и подтверждают, что стратегическая инициатива перешла к ВС РФ.