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14 февраля, 10:57

"Главная цель — это удержать позиции": Сырский сознался в полном провале контрнаступления ВСУ, указал эксперт

Аналитик Коротченко: Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины

Говоря о том, что ВСУ переходят к обороне, новоиспечённый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский подтвердил провал летнего контрнаступления. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере в данный момент, поскольку главная цель — это удержать позиции", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

"Обстановка напряжённая": Сырский признал плачевное положение ВСУ сразу на двух участках фронта
"Обстановка напряжённая": Сырский признал плачевное положение ВСУ сразу на двух участках фронта

Аналитик отметил, что слова главкома отражают ситуацию на фронте и подтверждают, что стратегическая инициатива перешла к ВС РФ.

Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF признал, что ВСУ перестали пытаться наступать на позиции ВС РФ и перешли к обороне. Он охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, отметив, что перспективы Киева зависят от объёмов западной помощи.

Солдатам ВСУ предрекли незавидную судьбу из-за назначения главкомом "генерала 200" Сырского
Солдатам ВСУ предрекли незавидную судьбу из-за назначения главкомом "генерала 200" Сырского
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T.me / osirskiy

Матвей Константинов
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