"Обстановка напряжённая": Сырский признал плачевное положение ВСУ сразу на двух участках фронта

Ситуация для украинских войск под Авдеевкой и Купянском сложилась чрезвычайно сложная, признал новоиспечённый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что ВС России имеют численное преимущество в личном составе.

"Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряжённая. [Российская армия] продолжает наращивать свои усилия и имеет численное преимущество в личном составе", — написал главком украинской армии.

По словам Сырского, ВСУ ведут оборонные действия в "чрезвычайно сложных условиях".