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14 февраля, 09:36

"Обстановка напряжённая": Сырский признал плачевное положение ВСУ сразу на двух участках фронта

Сырский признал чрезвычайно сложной для ВСУ обстановку под Авдеевкой и Купянском

Ситуация для украинских войск под Авдеевкой и Купянском сложилась чрезвычайно сложная, признал новоиспечённый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что ВС России имеют численное преимущество в личном составе.

"Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряжённая. [Российская армия] продолжает наращивать свои усилия и имеет численное преимущество в личном составе", — написал главком украинской армии.

По словам Сырского, ВСУ ведут оборонные действия в "чрезвычайно сложных условиях".

Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне
Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне

Ранее Владимир Зеленский признал наличие проблем на фронте. По его словам, недочёты выявлены, в частности, в комплектовании подразделений и управлении войсками. Зеленский также пообещал увеличить поставки беспилотников.

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t.me / osirskiy

Матвей Константинов
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