"Обстановка напряжённая": Сырский признал плачевное положение ВСУ сразу на двух участках фронта
Сырский признал чрезвычайно сложной для ВСУ обстановку под Авдеевкой и Купянском
Ситуация для украинских войск под Авдеевкой и Купянском сложилась чрезвычайно сложная, признал новоиспечённый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что ВС России имеют численное преимущество в личном составе.
"Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряжённая. [Российская армия] продолжает наращивать свои усилия и имеет численное преимущество в личном составе", — написал главком украинской армии.
По словам Сырского, ВСУ ведут оборонные действия в "чрезвычайно сложных условиях".
Ранее Владимир Зеленский признал наличие проблем на фронте. По его словам, недочёты выявлены, в частности, в комплектовании подразделений и управлении войсками. Зеленский также пообещал увеличить поставки беспилотников.