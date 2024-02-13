Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне
Вооружённые силы Украины (ВСУ) закончили с попытками провести наступательные операции на линии соприкосновения и перешли к обороне. Об этом за несколько дней до своего недавнего назначения заявил главком ВСУ Александр Сырский.
"Ситуацию [на передовой] в настоящее время можно оценить как сложную. <…> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции", — сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.
По его словам, в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для удержания подготовленных рубежей обороны. Перспективы украинских войск, считает Сырский, будут зависеть от объёмов помощи Запада. Сейчас её не хватает, указал военачальник.
"Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определённое количество снарядов, потом его надо менять", — добавил он.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского — уроженца Владимирской области, чьи родственники до сих пор проживают в РФ. Родители генерал-полковника считают себя патриотами и негативно относятся к карьере сына. Более того, и в армии Украины недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
Ранее в США рассказали о новой стратегии Вашингтона по украинскому конфликту после неудачного контрнаступления. Как узнали журналисты, она нацелена на оборону, а не на захват новых территорий. Одновременно с этим в более долгосрочной перспективе Вашингтон будет пытаться укрепить украинскую экономику и боеспособность. В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл ужасающие потери ВСУ с начала контрнаступа.
ТАСС / ЕРА / YEVGEN HONCHARENKO