Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне

Вооружённые силы Украины (ВСУ) закончили с попытками провести наступательные операции на линии соприкосновения и перешли к обороне. Об этом за несколько дней до своего недавнего назначения заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Ситуацию [на передовой] в настоящее время можно оценить как сложную. <…> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции", — сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для удержания подготовленных рубежей обороны. Перспективы украинских войск, считает Сырский, будут зависеть от объёмов помощи Запада. Сейчас её не хватает, указал военачальник.