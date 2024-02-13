Солдатам ВСУ предрекли незавидную судьбу из-за назначения главкомом "генерала 200" Сырского

Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ может обернуться ещё большими потерями, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Эксперт напомнил, что пребывавший ранее в должности главкома Валерий Залужный часто спорил с Владимиром Зеленским о безумных приказах, сводившихся к "забрасыванию линии фронта телами украинских солдат".

"Сырский в этом смысле более пластичный и гибкий, он в меньшей степени будет ценить здоровье и жизнь украинского солдата <…> Он действительно может пойти на какие-то политические, но непродуманные с военной точки зрения операции, чтобы обеспечить картинку режиму Зеленского. Но вскоре ему придётся отвечать за новые провалы ВСУ, которые неизбежны", — сказал политолог в эфире "Радио Sputnik".