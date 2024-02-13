Солдатам ВСУ предрекли незавидную судьбу из-за назначения главкомом "генерала 200" Сырского
Политолог Мезюхо: Сырскому придётся отвечать за неизбежные провалы ВСУ на фронте
Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ может обернуться ещё большими потерями, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Эксперт напомнил, что пребывавший ранее в должности главкома Валерий Залужный часто спорил с Владимиром Зеленским о безумных приказах, сводившихся к "забрасыванию линии фронта телами украинских солдат".
"Сырский в этом смысле более пластичный и гибкий, он в меньшей степени будет ценить здоровье и жизнь украинского солдата <…> Он действительно может пойти на какие-то политические, но непродуманные с военной точки зрения операции, чтобы обеспечить картинку режиму Зеленского. Но вскоре ему придётся отвечать за новые провалы ВСУ, которые неизбежны", — сказал политолог в эфире "Радио Sputnik".
Ранее бывший высокопоставленный украинский чиновник Георгий Тука заявил, что Александр Сырский может пойти на крайне рискованные для армии операции, чтобы угодить Владимиру Зеленскому. По его словам, новый главком ВСУ станет неукоснительно исполнять приказы своего начальства, что опасно из-за нехватки личного состава и низкой материальной обеспеченности армии.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского — уроженца Владимирской области, чьи родственники до сих пор проживают в России. Родители военачальника считают себя патриотами и негативно относятся к карьере сына. Более того, и в армии Украины недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".