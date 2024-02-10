"Это горе!": Мать Сырского в России рыдает из-за повышения сына до главкома ВСУ
Знакомая сообщила о слезах матери Сырского, которая с сыном "по разные стороны"
Александр Сырский. Обложка © T.me / Сирський
Проживающая во Владимире мать нового главкома ВСУ Александра Сырского очень переживает, что оказалась с сыном по разные стороны конфликта, но она поддерживает Россию и остаётся патриотом. Видео беседы со знакомой семьи публикует RT.
Знакомая семьи главкома ВСУ Александра Сырского рассказала о переживаниях его матери в России. Видео © T.me / RT на русском
"Мама [Александра Сырского] испытывает очень большие переживания, потому что для неё это горе <…> Она плачет, ей жалко, вы поймите, что сын и мать по разные стороны", — сказала женщина.
Она подчеркнула, что родители Сырского любят Россию и настроены патриотично, при этом им неважны должность сына на Украине и его "карьерный" рост в ВСУ.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, уволив его предшественника — Валерия Залужного — и поблагодарив "за два года защиты" страны. Новый главком родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником, уехавшим на Украину. А отец главкома — военный пенсионер.