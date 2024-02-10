"Это горе!": Мать Сырского в России рыдает из-за повышения сына до главкома ВСУ Знакомая сообщила о слезах матери Сырского, которая с сыном "по разные стороны" 10 февраля, 14:17 5515 5515 Александр Сырский. Обложка © T.me / Сирський

Проживающая во Владимире мать нового главкома ВСУ Александра Сырского очень переживает, что оказалась с сыном по разные стороны конфликта, но она поддерживает Россию и остаётся патриотом. Видео беседы со знакомой семьи публикует RT.

Знакомая семьи главкома ВСУ Александра Сырского рассказала о переживаниях его матери в России. Видео © T.me / RT на русском

"Мама [Александра Сырского] испытывает очень большие переживания, потому что для неё это горе <…> Она плачет, ей жалко, вы поймите, что сын и мать по разные стороны", — сказала женщина.

Она подчеркнула, что родители Сырского любят Россию и настроены патриотично, при этом им неважны должность сына на Украине и его "карьерный" рост в ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми