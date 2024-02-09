Дед нового главкома ВСУ героически погиб, спасая сослуживцев от фашистов

Журналисты нашли письмо матери нового главкома ВСУ Александра Сырского своему отцу Ивану Куркину, погибшему во время Великой Отечественной войны. Как пишет RT, дед украинского генерала работал водителем на автобазе Моспочтамта, а потом добровольцем ушёл на Ленинградский фронт.

В июне 1941 года фронтовик пропал без вести, семья узнала о его гибели только в мае 45-го. Об этом сообщил друг Куркина.

"Дорогой папа, Иван Андреевич! Я, твоя младшая дочь <...> знаю тебя по рассказам моей мамы. Мы жили в Москве на улице Чехова, дом 23. До Великой Отечественной войны ты работал водителем на автобазе "Моспочтамта". Когда началась Великая Отечественная война, ты добровольцем уехал на Ленинградский фронт. Маме прислали извещение, что 29.06.1941 года Куркин И.А. пропал без вести", — говорится в письме.

По словам Сырской, когда немцы подошли к Москве, мать взяла её с сестрой и уехала к своей матери в деревню Новинки (Петушинский район Владимирской области). Когда война закончилась, женщина вернулась в столицу, но старую комнату в коммуналке уже заняла другая семья, которая отказалась её освобождать. Таким образом, Сырские остались жить в деревне.

"Когда я просила рассказать о моём детстве во время войны, мама сказала, что в доме были раненые солдаты и я ползала среди них. Кто даст кусочек хлеба, кто — кусочек сахара. А после окончания войны в моей памяти остались работа в колхозе, полив капусты. Ездили на покос и помогали сушить граблями скошенную траву", — вспоминает женщина.

В мае 1945 года по просьбе Куркина к его жене заехал мужчина и рассказал, как тот погиб.

"Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти. Мужчина рассказал: "Мы услышали взрыв гранаты, несколько выстрелов — и всё. Куркин И.А. был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев, а сам погиб", — приводит Сырская слова друга своего отца.