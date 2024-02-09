"Ненавижу этих украинцев": Соседка раскрыла детали уникального разговора Сырского с родителями

Новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский в ходе последнего визита в Россию признался матери, что сидит с украинцами в одном штабе и терпеть их не может, "потому что они хитрые и пронырливые". Как утверждает соседка Галины и Владимира Сырских, украинский военачальник "каждый божий день" общается с родителями, которые живут в РФ.

Соседка слила разговор Сырского с родителями. Видео © Telegram / Mash

"Сырский, когда он последний раз приезжал сюда, в каком году, я не помню, вот он говорил: "Мы работаем с украинцами в одном штабе, и мы их всех ненавидим". Да, это его слова", — поделилась женщина.