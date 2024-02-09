"Ненавижу этих украинцев": Соседка раскрыла детали уникального разговора Сырского с родителями
Mash: Сырский в разговоре с родителями признавался в ненависти к украинцам
Новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский в ходе последнего визита в Россию признался матери, что сидит с украинцами в одном штабе и терпеть их не может, "потому что они хитрые и пронырливые". Как утверждает соседка Галины и Владимира Сырских, украинский военачальник "каждый божий день" общается с родителями, которые живут в РФ.
Соседка слила разговор Сырского с родителями. Видео © Telegram / Mash
"Сырский, когда он последний раз приезжал сюда, в каком году, я не помню, вот он говорил: "Мы работаем с украинцами в одном штабе, и мы их всех ненавидим". Да, это его слова", — поделилась женщина.
По данным Mash, родители главнокомандующего и его брат живут в обычном многоквартирном доме на окраине Владимира. Раньше Сырский часто приезжал к ним в гости, а сейчас регулярно общается по видеосвязи.
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником.
t.me / osirskiy