Сырский сделал первое заявление в должности нового главкома ВСУ

Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого буквально вчера вечером назначили на эту должность, выступил с первым публичным заявлением, в котором пообещал беречь жизни украинских бойцов. Таким образом он прокомментировал основную претензию, которую высказывают в его адрес, — мол, он равнодушен к людским потерям, делает ставку на "мясные штурмы" с участием новобранцев и даже имеет прозвище "бахмутский мясник".

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", — написал Сырский в своём телеграм-канале.