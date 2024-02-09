Сырский сделал первое заявление в должности нового главкома ВСУ
Новый главком ВСУ Сырский пообещал беречь жизни украинских солдат
Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого буквально вчера вечером назначили на эту должность, выступил с первым публичным заявлением, в котором пообещал беречь жизни украинских бойцов. Таким образом он прокомментировал основную претензию, которую высказывают в его адрес, — мол, он равнодушен к людским потерям, делает ставку на "мясные штурмы" с участием новобранцев и даже имеет прозвище "бахмутский мясник".
"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", — написал Сырский в своём телеграм-канале.
При этом новый главком дал понять, что рассчитывает на продолжение международной помощи Украине. Со своей стороны он обещает "чёткое и детальное планирование действий всех органов военного управления" с учётом потребностей фронта. При этом Сырский убеждён, что распределение и доставка всего необходимого для боевых частей должна быть более быстрой, а распределение — более рациональным.
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными.