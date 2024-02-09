"Генерал 200": Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском Новый главком украинской армии Александр Сырский прославился "мясными штурмами" и безразличием к гибели личного состава, за что получил среди военных целый список хлёстких и обидных прозвищ. Для чего его назначили и как он повлияет на ВСУ? 9 февраля, 10:29 "Бахмутский мясник" и "генерал 200" — кто такой Александр Сырский. Обложка © t.me / Сирський

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение на эту должность командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского может привести к увеличению потерь украинской армии и стать началом конца президентства Зеленского.

По оценкам экспертов, отправив в отставку Валерия Залужного и назначив его заместителя, Зеленский решал не столько военные, сколько политические задачи: устранял угрозу военного переворота, который гипотетически мог возглавить Залужный с целью захвата власти в стране. То есть глава киевского режима зачищает политическое поле на ближайшее будущее, когда придётся решать вопрос о главе государства после истечения официального срока его полномочий в марте нынешнего года.

Кроме того, по мнению аналитиков, неслучайно об отставке Залужного было объявлено за пять часов до публикации интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В США новость об отставке призвана отвлечь внимание общественности от интервью Путина, на Украине же, наоборот, интервью президента России отвлечёт внимание от отставки главкома.

Что же касается ситуации на фронте, то, по мнению экспертов, она вряд ли существенно изменится, поскольку реально командуют ВСУ не украинские военачальники, а штаб НАТО. А вот украинские военнослужащие от назначения главкомом генерала, прославившегося "мясными штурмами" и пренебрежением к человеческим потерям, не ждут ничего хорошего. Их оценки этой кадровой перестановки в соцсетях варьируются от "ничего не изменится" до "будет ещё хуже". Те же, кто воевал под командованием Сырского в Артёмовске, констатируют: "Нам конец".

Отставка Залужного

После нескольких месяцев разговоров о готовящейся отставке Залужного Зеленский наконец объявил о ней 8 февраля. — Я благодарен генералу Залужному за два года работы. Я предложил генералу Залужному и дальше оставаться в команде. Сегодня в ВСУ к работе приступает новая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работине или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и Ставке. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооружёнными силами Украины, — заявил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправляет в отставку Валерия Залужного, а экс-главком демонстрирует фигуру из двух пальцев. Фото © t.me / V_Zelenskiy / Official

По мнению экспертов, эта отставка — результат политической борьбы за власть в руководстве Украины. — Политическая необходимость отставки Залужного очевидна... 31 марта 2024 года полномочия Зеленского заканчиваются, возникает кризис легитимности. И чем меньше тяжеловесов на Украине сохранят реальные рычаги власти, тем администрации Зеленского проще, — считает директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

Залужный в ответ выступил вполне корректно. — Задачи 2022 года отличаются от задач 2024-го. Все должны измениться. Мы встретились с Верховным главнокомандующим, важный и серьёзный разговор. Решено изменить подходы и стратегии, — заявил он.

Однако на снимке, где они с президентом, улыбаясь, пожимают друг другу руки, теперь уже экс-главком демонстрирует фигуру из двух пальцев. Вопреки распространённому мнению, этот жест вовсе не символизирует латинскую букву V — Victory ("победа"), а означает "иди в …". Так что расставание президента и главкома вряд ли можно назвать полюбовным. И оно наверняка будет иметь политические последствия для Украины.

Власовец на службе у бандеровцев

Назначенный главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного генерал-полковник Александр Сырский — вовсе не украинец, а коренной россиянин, воинскую службу он начинал ещё в Советской армии. Он родился 26 июля в селе Новинки Киржачского района Владимирской области.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу начал в 1986 году командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии Первой общевойсковой армии. После провозглашения независимости Украины в 1991 году служил в украинских вооружённых силах и прошёл почти все ступени профессиональной военной карьеры: от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ.

Под командованием генерала Сырского ВСУ потерпели разгром в нескольких операциях. Фото © t.me / Сирський

С началом военного конфликта в Донбассе в 2014 году занял должность начальника штаба так называемой антитеррористической операции. Под его командованием украинские войска потерпели сокрушительной разгром в Дебальцевском котле. После начала СВО командовал обороной Киева, а осенью 2022 года руководил наступлением в Харьковской области. В прошлом году командовал обороной Артёмовска (Бахмут) — и опять неудачно. Несмотря на то что он вновь и вновь посылал украинских солдат на смерть, до последнего момента не выводя войска, город был взят Российской армией, а ВСУ понесли огромные потери. По сообщениям СМИ, в результате битвы за Артёмовск ВСУ потеряли 72 тысячи человек личного состава, свыше 300 танков и более 560 БМП. За это Сырский получил прозвища "генерал 200" и "бахмутский мясник".

Его родители и брат живут во Владимире. Отец-пенсионер — полковник в отставке. Дед Сырского погиб в 1941 году под Ленинградом. — Этот Александр, родства не помнящий, в лепёшку расшибётся в войне со своими русскими земляками. Власовец на службе у бандеровцев, — так охарактеризовал нового главкома ВСУ экс-глава "Роскосмоса", а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По мнению экспертов, с назначением Сырского на должность главкома "мясные штурмы" ВСУ участятся.

Последствия назначения Сырского — истребление ВСУ

По мнению многих аналитиков, отставка Залужного может стать началом конца политической карьеры Зеленского. Так что экс-главком при расставании неслучайно "послал" Верховного главнокомандующего. Ведь именно Залужному прочат пост президента Украины после скорого ухода Зеленского. О возможности такого развития событий, по сообщениям американских СМИ, главу киевского режима предупреждал сам президент США Джо Байден. — Смотри, чтобы военный финиш генерала не стал бурным стартом его политической карьеры, — будто бы сказал он в телефонном разговоре с Зеленским.

Смена главнокомандующего имеет для Зеленского не военное, а политическое значение. Фото © Getty Images / picture alliance

О том, что смена главнокомандующего имеет для Зеленского не военное, а политическое значение, свидетельствует и декабрьский опрос Киевского института социологии. Он показал, что Залужного поддерживают 88% украинцев, а рейтинг одобрения Зеленского — 62%.

— Причина увольнения Залужного — просто ревность Зеленского к популярности Залужного. Нарциссизм Зеленского то есть. Американцы были против этого глупого решения Зеленского. Но после многих месяцев просьб Зеленского разрешили ему уволить Залужного. Это увольнение из-за каприза Зеленского, это выражение кризиса украинского неофашистского режима. Он рухнет после серии таких ошибок, — считает политолог Сергей Марков.

Что же касается военного противостояния Украины с Россией, то там, кроме резкого роста потерь украинской армии, эксперты изменений не прогнозируют, поскольку реально командуют ВСУ не украинские военачальники, а офицеры НАТО.

— Все основные решения командование ВСУ согласовывает с Верховным штабом союзных держав в Европе (SHAPE) в г. Монс (Бельгия). Это и есть военный штаб НАТО. Они и ведут эту войну против России. Западные офицеры – представители SHAPE непосредственно участвуют в планировании операций украинской армии, — отметил Дмитрий Рогозин. — Все эти военачальники Украины — исполнители чужой воли, чужих боевых задач, — согласен с ним военный эксперт Алексей Леонков.

А вот потери ВСУ, судя по сообщениям украинских СМИ и соцсетей, скорее всего, возрастут. Поскольку новый главком, чтобы угодить Зеленскому, похоже, задумал повторить свои "подвиги" под Артёмовском и бесславно положить кучу боевиков ВСУ уже под Авдеевкой.

— Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский начал перебрасывать резервы к Авдеевке, чтобы прорвать окружение города и выполнить обещание Зеленскому. Новый главком, в отличие от Залужного, не выступает против решений президента и будет удерживать Авдеевку как новый символ сопротивления, — сообщил телеграм-канал "Резидент".

Однако итог этой деятельности Сырского, скорее всего, будет таким же, как и в Артёмовске. — Отставка Залужного и назначение на его пост "генерала 200" Сырского никак не повлияет на неизбежность победы России в СВО… Сырский же известен в основном безуспешными военными операциями, закончившимися большими потерями для украинцев. Именно под его командованием ВСУ попали в Дебальцевский котёл, — отметил в своём телеграм-канале лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Сможет ли Сырский изменить ситуацию на фронте для ВСУ? 0 Украине никто и ничего уже не поможет Если и сможет, то точечно, на короткое время и через большие потери Украинские генералы ничего не решают, управление ВСУ идёт с Запада

Авторы Владимир Дюжий