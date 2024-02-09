Как на Западе оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, который разобрался с Европой и США Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные СМИ реагируют на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. 9 февраля, 08:09 5328 5328 Как западные СМИ оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Обложка © Kremlin.ru

6 февраля Владимир Путин дал большое, почти двухчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. И 9 февраля в два часа ночи по Москве (когда в США был прайм-тайм) оно было опубликовано. И, естественно, вызвало гневную реакцию западных СМИ.

Причины гнева понятны: Владимир Путин прорвал информационную блокаду, которую ему устроили свободные западные журналисты. "Идея заключалась в том, чтобы изолировать его, сделать изгоем, посадить в ящик в качестве наказания за наглые нарушения международного права. Они выгнали его из клуба мировых лидеров, отрезали экономику его страны от мировой и даже выдали ордер на его арест за военные преступления. Но Владимир Путин в эти дни не выглядит таким уж изолированным. С помощью бывшей популистской звезды Fox News и самого богатого человека Америки (Илона Маска, который обещал не блокировать интервью в бывшем "Твиттере". — Г.М.) Путин получил платформу для оправдания своих действий", — пишет The New York Times.

По сути, его теперь смотрят миллионы американцев и вдруг осознают, что он говорит понятные им вещи. Те, которые высказывают их собственные республиканские политики. "Вместо безжалостного автократа, стремящегося завоевать территорию посредством самой жестокой войны в Европе со времён падения нацистов, г-н Путин превратил себя в своего рода союзника-единомышленника некоторых правых сил в Соединённых Штатах", — продолжает The New York Times.

И виноват в этом, конечно, Карлсон. Хиллари Клинтон вообще назвала журналиста полезным идиотом на службе у Кремля и добавила, что интервью рассчитано на "пятую колонну" пророссийских политиков в США. Имея в виду, конечно, Дональда Трампа. Западные же СМИ критиковали своего коллегу за невнятное, по их мнению, интервью. "На канале Fox News Карлсон был мастером воинственных интервью, тщательно контролируя их ход с помощью междометий и даже унижая своих собеседников. Демонстрируя пустое выражение лица или озорную улыбку. Но в Москве Карлсон большую часть своего интервью был фактически свидетелем происходящего, вмешиваясь лишь изредка", — пишет The Washington Post.

Основные претензии связаны с вопросами. "Вместо того чтобы давить на Путина по многим актуальным темам, включая достоверные обвинения России в совершении военных преступлений и тюремное заключение лидера оппозиции Алексея Навального, Карлсон предоставил президенту России полную свободу манипулировать общественностью и рассказывать свою версию истории, какой бы обманчивой она ни была", — пишет CNN. Не поясняя, почему рядовому американскому избирателю (на которого и ориентировался Путин) должна быть интересна история Навального.

"Непрекращающиеся бомбёжки, вывоз украинских детей в Россию, люди, которые сейчас арестованы в России, люди, покинувшие Россию из-за войны. Есть много вопросов, которые можно было бы задать, но они не были заданы", — возмущается бывшая глава бюро CNN в Москве Джилл Догерти. Не понимая, зачем Такеру Карлсону задавать Путину вопросы, являющиеся фейками или спекулятивными приёмами (ведь детей тех же не похищают, а вывозят от украинских бомбёжек). "Бывшая звезда кабельного канала позволила Путину говорить до всеобщего утомления", — резюмирует Washington Post.

И, конечно, они объясняют это тем, что Карлсон чуть ли не единомышленник Путина. "Прошлые комментарии Карлсона по поводу войны на Украине часто дублировали оправдания Кремля. Например, утверждение о том, что Россия не хочет "враждебного правительства по соседству". Он также называл Зеленского диктатором. Отрывки его передач неоднократно демонстрировались в российских пропагандистских передачах на государственном телевидении", — пишет британская Independent. "Он утверждал, что вторжение России было вызвано давлением Запада по втягиванию Украины в НАТО, и говорил, что целью войны было сменить режим в Москве", — вторит британским коллегам европейское издание Politico.

Наконец, некоторые СМИ не упустили возможность исказить фактуру. "Путин рассказал об одном условии, при котором он вторгнется в новые европейские страны", — написала британская Mirror. Хотя на самом деле Путин заявил о сценарии войны с Польшей, которая возникнет в том случае, если Польша сама нападёт на Россию. "Путин повторяет чушь, рассказывая о том, что Борис Джонсон сорвал усилия по прекращению вторжения на Украину", — пишет британская The Independent. Называет эту версию теорией заговора. Однако в то же время признаёт, что её озвучивают и официальные представители киевского режима.

Сейчас европейские СМИ надеются, что Западу удастся остановить распространение этого интервью. Так, британская The Guardian пишет, что интервью станет "проверкой европейских законов, регулирующих работу технологических компаний". Речь, проще говоря, идёт о том, что по законам ЕС платформа X должна удалить это интервью, которое в Брюсселе посчитают незаконным, разжигающим ненависть и т.п. Однако на момент сдачи текста интервью посмотрели уже десятки миллионов человек.

И это, безусловно, грандиозный успех российской пропаганды. "Мягкое интервью Такера Карлсона позволило Владимиру Путину одержать пропагандистскую победу", — возмущается CNN. И российский президент действительно выглядел победителем. "В целом поведение Путина подчеркнуло его тактическую уверенность, поскольку его противники оказались сейчас в уязвимом положении. Украина борется на поле боя, дальнейшая военная помощь ей приостановлена ​​Конгрессом США, а дружественные Кремлю политики усиливаются по обе стороны Атлантики", — пишет The New York Times.

А почему? А потому что Владимир Путин со своими взглядами, видением нынешнего и будущего просто оказался ближе консервативной части Америки, нежели собственные либеральные политики из Белого дома и такие же либеральные журналисты, которым сейчас только и остаётся, что фонтанировать эмоциями на интервью российского лидера.

Причём всем без исключения. Некоторые (судя по времени выхода текстов) делали это в режиме реального времени, не удосужившись посмотреть материал до конца. И оно понятно: интервью стремительно набирало десятки миллионов просмотров, а Владимир Путин в этом интервью высказал целый ряд "еретических" с точки зрения Запада мыслей, которые нужно срочно опровергать.



Вот и опровергают — как могут. И будут опровергать дальше, ведь тезисы, высказанные российским лидером, будут использоваться республиканцами для политической порки Байдена вплоть до ноябрьских президентских выборов в США. За этим, собственно, Такер Карлсон (сторонник Трампа) и ехал в Москву. Где получил то, что хотел он. И что хотел российский президент.

Почему западные СМИ взбесились из-за интервью? 0 Потому что президент России раскрыл правду, которую они скрывали Теперь на Западе будет трудно объяснить, зачем тратить деньги на Украину Они завидуют Карлсону, которому удалось взять объективное интервью

Авторы Геворг Мирзаян