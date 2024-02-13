На Украине бьют тревогу из-за опасного желания Сырского угодить Зеленскому

Свеженазначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне рискованные для армии операции, чтобы оправдать ожидания Владимира Зеленского. Об этом в интервью ютуб-каналу "Сейчас" заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

"Наибольшие опасения у меня вызывает сейчас именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте", — сообщил бывший чиновник.