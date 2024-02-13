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13 февраля, 04:56

На Украине бьют тревогу из-за опасного желания Сырского угодить Зеленскому

Экс-замминистра Тука: Сырский пойдёт на риск, чтобы угодить Зеленскому

Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Свеженазначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне рискованные для армии операции, чтобы оправдать ожидания Владимира Зеленского. Об этом в интервью ютуб-каналу "Сейчас" заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

"Наибольшие опасения у меня вызывает сейчас именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте", — сообщил бывший чиновник.

По словам Туки, до него неоднократно доходила информация из разных источников, что Сырский станет неукоснительно исполнять приказы Зеленского. Это может быть опасно из-за нехватки военных и низкой материальной обеспеченности армии.

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Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ без нового назначения, поблагодарив "за два года защиты" страны. На его место был назначен экс-командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына на Украине.

Лариса Сафронова
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