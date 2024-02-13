Смертельный безлимит: Как ВСУ уничтожают в Авдеевке своих самых подготовленных солдат Армия России успешно продвигается под Донецком, но генералы ВСУ продолжают посылать на убой новых солдат, повторяя ошибки "бахмутской мясорубки". Какие подразделения бросает в пекло будущего котла Авдеевки "генерал 200" Сырский. 12 февраля, 21:40 Какие подразделения бросит в авдеевское пекло новый главком. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Украинские боевики продолжают удерживать Авдеевку, несмотря на большие потери. В городе уже идут бои, а Российская армия постепенно разрезает группировку противника и перерезает пути снабжения. Если так и дальше будет продолжаться, то населённый пункт будет освобождён уже в ближайшее время. Но киевский режим это не устраивает, поэтому в город, расположенный вблизи Донецка, стягивают резервы.

Новая фортеция

Пропагандисты офиса главы украинского режима полюбили слово "фортеция", что в переводе на русский язык означает крепость. Его применяли к Артёмовску (Бахмуту), пытаются закрепить за Купянском, но активнее всего сейчас упоминают в связи с Авдеевкой. Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный предлагал оставить населённый пункт, закрепиться на новых позициях и обороняться. С этим в Киеве никто не согласился. Залужный уже отправлен на покой, а на его месте теперь Александр Сырский, который обещал Зеленскому удержать Авдеевку.

Как минимум восемь подразделений ВСУ под общим командованием генерала Александра Тарнавского противостоят российским войскам. Фото © Getty Images / SOPA Images

Последний — "мастер" удерживать города. В его послужном списке сдача Дебальцева Народной милиции ДНР и ЛНР в 2015 году, а также Бахмута в 2023-м. При этом Артёмовск (Бахмут) он обещал не сдавать, бросая в топку отборные украинские части. В итоге ВСУ потеряли в боях за город около 50 тысяч убитыми и до 70 тысяч ранеными. Ситуация под Авдеевкой начинает напоминать "бахмутскую мясорубку".

­— Мы уже видели, каким образом такие "фортеции" противник пытается удержать. Безлимитный личный состав и отсутствие чувствительности к собственным потерям. Украина готовится похоронить в Авдеевке ещё несколько десятков тысяч своих граждан. То есть киевский режим занимается тем, что у него получается лучше всего, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Авдеевская мясорубка"

Как минимум восемь украинских подразделений под общим командованием генерала Александра Тарнавского противостоят российским войскам. Участвуют в боях и элитные подразделения, например 47-я отдельная механизированная бригада. На её вооружении стоят БМП M2 Bradley и немецкие Leopard 2A6. Логично, что обучался личный состав бригады в западных странах. Кроме того, Авдеевку удерживают 110-я отдельная механизированная бригада, у которой есть чешские РСЗО RM-70 и голландские бронетранспортёры YPR-765, 43-я отдельная артиллерийская бригада с немецкими гаубицами PzH 2000. Все эти продукты натовского военпрома рискуют быть уничтоженными.

Оборона Авдеевки со стороны ВСУ только усиливается. На подмогу умирающему гарнизону переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада, сообщает Forbes. Стоит напомнить, что это подразделение собрано из приверженцев небезызвестного "Азова"* и других неонацистов. Переброска подразделения показывает, что у киевских боевиков ситуация плачевная.

Главком ВСУ Александр Сырский начал заводить под Авдеевку имеющиеся боевые резервы. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

— Сырский начал заводить под Авдеевку имеющиеся боевые резервы. Их так много у Киева, этих резервов? Значит, пан или пропал. Они ставят только на этот зимний сезон, никаких планов оборонять Полтаву, Сумы, Черкассы, Чернигов, Киев наконец, — отмечает Александр Сладков.

Несмотря на плачевную ситуацию, для стабилизации обстановки к городу продолжают стягивать резервы. По некоторым данным, в район Авдеевки командование ВСУ планирует перебросить 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая ранее, в декабре 2023 года, действовала в районе Андреевки, считает военный эксперт Максим Ювачёв.

— Согласно анализу открытых данных, местонахождение 116-й отдельной механизированной бригады, 110-й ОМБРр, пСпН "Киев", а также 105-го погранотряда позиционируются западнее Авдеевки. Ранее, в середине января этого года, их позиции отмечались в самом населённом пункте. Предположительно, в районе Бердычи украинские вооружённые формирования усилились подразделениями 23-й ОМБр. Ранее на этом направлении бригаду представлял только один механизированный батальон, — сообщает Максим Ювачёв.

Единственной реальной возможностью сбежать из Авдеевки остаётся путь в сторону Орловки, отмечает эксперт.

Обстановка в зоне СВО

Продвижение российских войск фиксируется каждый день. Сейчас одна из важнейших задач — продвинуться и закрепиться на Индустриальном проспекте, по которому украинская группировка получает снабжение. К "дороге жизни ВСУ" наши войска продвигаются с северной части населённого пункта. Военный аналитик Bild Юлиан Репке заявляет, что железную дорогу ВС РФ уже прошли, а значит, близки к Индустриальному проспекту.

Со стороны садового товарищества идёт штурм автобазы. Кроме этого, продолжаются наступление с "Царской охоты" на микрорайон "Химик" и попытки взять базу ПВО ВСУ, которая может быть связана подземными ходами с основной частью города. Ещё в середине января украинский журналист Юрий Бутусов предупреждал, что если в Авдеевку не пришлют резервы, то город падёт.

ВСУ стягивают войска в Авдеевку, повторяя сценарий развития событий, который был реализован в Бахмуте. Фото © Getty Images / Anadolu

— Сейчас в Авдеевке нужны боеспособные резервы, которые ликвидируют прорыв и в целом усилят плотность обороны. Если это не сделать сейчас и россияне смогут действительно серьёзно зацепиться за городскую застройку, то придётся потом, как в Артёмовске (Бахмуте), бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе, но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно, слишком поздно, — писал Бутусов.

Теперь мы видим, что сценарий Бутусова сбывается. Российские войска уже в городе, Украина стягивает резервы, которые, вероятно, там и погибнут. Точно так же было и в Бахмуте.

Авторы Даниил Черных