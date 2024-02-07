До Львова: Какие города на Украине Россия освободит в ближайшее время Россия близка к созданию демилитаризированной зоны на Украине, но для этого необходимо освободить ещё больше населённых пунктов из остатков Незалежной. Лайф собрал высказывания политиков о новых границах России, которые предстоит изменить в ходе СВО. 6 февраля, 21:43 Украина рискует потерять ещё больше территорий после наступления российских войск. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украина рискует потерять ещё больше территорий после наступления российских войск. Возврат границ 1991 года уже невозможен. Это подтверждают и первые лица государства. Например, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев открыто заявляет, что никакой Украины не должно существовать, а Малороссия — часть России. О многих городах, которые Россия готовится освободить, напоминает и президент РФ Владимир Путин.

Херсон, Николаев, Одесса и Измаил

Одной из приоритетных задач для российских военных является возврат территорий, с которых войскам пришлось отступить осенью 2022 года. Речь идёт о Херсонской области. Правый берег, согласно Конституции Российской Федерации, является частью нашей страны. В данный момент он оккупирован украинскими боевиками, а значит, вопрос его освобождения является актуальным. В ноябре прошлого года глава региона Владимир Сальдо встречался с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил о возможности возвращения в Херсон и дальнейшем продвижении.

— Мы всё сделаем, чтобы вернуться в Херсон. Я разговаривал в пятницу с Верховным главнокомандующим, с военными — все решительно настроены вернуться в Херсон. Дальше будут Николаев, Одесса и Измаил, — сказал губернатор Херсонской области.

Бюллетени для референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ. 2022 год. Фото © ТАСС / Стрингер

Кроме Херсонщины необходимо возвращать часть территорий Запорожской области, ДНР и ЛНР. Все эти земли вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.

— Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда, — заявил президент России Владимир Путин.

И, похоже, на возврате конституционных границ Россия останавливаться не собирается, а постепенно готовится к исторической справедливости. Само существование украинского государства в современных границах и при таком режиме не может устраивать Россию. Оно будет представлять угрозу для нашей страны. Учитывая западное влияние на киевскую верхушку, Украина рискует перерасти из полигона в военную базу.

На большой пресс-конференции в конце 2023 года российский президент напомнил, что юго-восточные регионы Украины всегда тянулись к России. В составе Украины они оказались благодаря Владимиру Ленину. При распаде СССР российское руководство согласилось жить в сложившейся парадигме. Но государственный переворот, совершённый в 2014 году в Киеве, изменил ситуацию.

— Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина? Никакого отношения к ней не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса — вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают, — отмечал глава государства.

Кстати, Путин и ранее говорил об Одессе как о русском городе и "чуть-чуть еврейском". Это даёт надежду на возвращение региона в состав России и лишение Украины выхода к Чёрному морю. Стоит учитывать, что взятие Одессы невозможно без освобождения Николаева.

— Владимир Путин таким образом предлагает развилку Западу. Он говорит, что если мы договоримся сейчас, то вот эта вся территория будет демилитаризированной зоной, потому что мы не можем позволить себе иметь рядом с нами вот такой военный режим, который не соблюдает свои обязательства, — напоминает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Эксперт отмечает, что все понимают: администрация Байдена недоговороспособна. А значит, российские предложения являются основанием для нас решить вопрос с демилитаризированной зоной своими силами. То есть нам нужно объяснить странам Глобального Юга, что мы будем вводить войска под предлогом создания демилитаризированной зоны, оставляя право и возможность провести референдумы с дальнейшим присоединением к России.

Харьков

Российские войска уже занимали часть Харьковской области, но в сентябре 2022 года покинули её, хотя небольшой участок мы всё-таки удерживаем. Мало того, наши военные постепенно занимают новые населённые пункты. 2 февраля глава государства напомнил о последствиях выхода.

Город Харьков, оккупированный ВСУ. Фото © Shutterstock

— Мне больно сейчас об этом говорить, но всё-таки я скажу. Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать. Вот в чём всё дело, вот с кем мы имеем дело, — сказал Владимир Путин.

Важно услышать формулировку "неонацисты". И тут нужно напомнить, что одной из целей специальной военной операции является денацификация, а значит, уничтожение тех, кто убивал мирных жителей Харьковской области.

— Охота за инакомыслящими, издевательства, пытки — вот то первое, чем занялись приспешники киевского режима после оккупации территории Харьковской области. Удивительно, как после всего того, что они сделали с людьми, они всё ещё продолжают называть их "своими" гражданами. Даже с врагами так не поступают, как они с местными жителями. Но им это так просто с рук не сойдёт. Они должны будут ответить за свои преступления — и ответят, — рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Обстрелы Белгорода можно если не полностью остановить, то свести до минимума, заняв сам Харьков. Взятие первой столицы Украины — это ещё и удар по имиджу киевского режима.

Американское издание Forbes на днях сообщило, что российские войска готовятся к наступлению на Харьков. Со ссылкой на Генштаб Украины журналисты заявляют, что Россия перебросила под Купянск, откуда и планируется взятие Харькова, 40 тысяч личного состава и 1100 боевых машин. У Украины на этом направлении в два раза меньше военнослужащих.

Уже ни у кого нет сомнений, что раздел Украины будет. И занять своё готовится не только Россия. Венгерские и румынские политики то и дело напоминают, что у них тоже есть интерес к территории Украины, но пока открыто они не лезут в конфликт.

Львов

Украинские боевики всё чаще стали бить по российским городам. Это актуализирует вопрос об уничтожении военной инфраструктуры, техники и личного состава противника вблизи наших населённых пунктов. О создании демилитаризированной зоны на территории Украины речь идёт давно. И, кажется, мы к этому близки.

— Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию, — отметил глава России Владимир Путин.

Линия разграничения должна проходить по границам Львова, считает глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото © Shutterstock

Для ликвидации угрозы для Белгородской, Брянской и Курской областей нашим войскам необходимо занимать Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Но, исходя из слов заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сказанных в июне 2023 года, обезопасить русские земли можно только выходом на польскую границу.

— С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль, — написал Медведев.

Авторы Даниил Черных