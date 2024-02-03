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Танковый сбой: Что происходит с "Леопардами" и "Абрамсами" в зоне СВО

Российские военные стали успешно бить западную технику, поставленную ВСУ. Немецких "кошек", на которых делали ставку, постигла та же участь, что и гитлеровских "Пантер" и "Тигров" 80 лет назад.

2 февраля, 21:40
Танк (БМПТ) "Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Танк (БМПТ) "Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Западные СМИ вынуждены были признать, что российские войска успешно противостоят натовской бронетехнике, предоставленной Западом Украине, и большая её часть уже либо полностью уничтожена, либо выведена из строя без возможности восстановления. "Россия выбила большую часть украинских немецких танков "Леопард-2", а танки "Абрамс" держатся вдали от боевых действий", с таким заголовком вышел американский военный журнал Military Watch Magazine.

Поставки западных танков Украине, на которые и киевские власти, и Коллективный Запад возлагали огромные надежды как на западное чудо-оружие, которое поможет сокрушить "дикие орды русских варваров", не помогли украинским нацистам одолеть российские войска. Хвалёная западная бронетехника была уничтожена российским оружием, едва появившись на передовой.

Большинство немецких танков "Леопард-2", находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в боях с российскими войсками, причём более четверти танков полностью уничтожены, остальные повреждены, армия не в состоянии их отремонтировать, сообщил Military Watch Magazine.

В Германии сочли "громкими" названия новых российских ледоколов
В Германии сочли "громкими" названия новых российских ледоколов

По стопам вермахта

Нынешний киевский режим не зря называют укро-рейхом. Как Гитлер до своей бесславной кончины в бункере рейхсканцелярии грозился сокрушить русских неким супероружием — вундерваффе, так и нынешние украинские и западные пропагандисты обещают скорую победу Киева над Россией при помощи западного чудо-оружия. В качестве такового преподносились немецкие, американские и британские танки, которые были обещаны Западом ВСУ.

— Почему русские солдаты боятся немецких танков Leopard 2?", "Решение Германии отправить танки на Украину — ключевой момент в войне", "Современные западные танки на поколение опережают российские по уничтожению вражеских позиций", "Немецкие танки однозначно гораздо лучше российских, вещали западные СМИ накануне начала поставок натовской бронетехники Украине.

Украинский танк уничтожен артиллерийским обстрелом. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Украинский танк уничтожен артиллерийским обстрелом. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Однако столкновение с реальностью, то есть встреча хваленой бронетехники с российскими войсками, мгновенно развеяло радужную сказку о «вундерваффе», а воодушевление у СМИ Европы и США сменилось горьким разочарованием. Западные танки оказались эффективно уничтожаются российскими войсками.

— Foreign Relations, журнал самого влиятельного внешнеполитического аналитического центра США — Совета по международным отношениям — подчеркнул , что танки оказались «едва ли неуязвимым супероружием». «Из менее чем 100 «Леопардов-2», находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были подбиты; другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием», — добавляется в оценке. При этом подчеркивается, что действия украинских сил дают «мало доказательств того, что более совершенные танки могли бы сыграть решающую роль, пишет Military Watch Magazine.

А немецкий журнал «Stern» еще в июне прошлого года, сразу после первых сообщений об уничтожении «Леопрадов-2» в зоне СВО признал, что немецкие танки в реальном бою с треском провалились, а россказни об их превосходстве не более, чем красивая сказка.

Киев отправил в бой боевую группу с танками Leopard 2. Миссия закончилась провалом. Еще не достигнув российской линии, группа попала на минное поле и под артиллерийский обстрел. Один «Леопард-2» был уничтожен... Мифические представления о неотразимом чудо-оружии и хвастливые формулировки вроде того, что русские танки — лишь лакомый кусочек для немецких больших кошек, нравятся публике, но они ложны, сообщил он.

Горят и гореть будут

Разработанные теми же КБ и даже собранные на тех же заводах, что и гитлеровские «Тигры» и «Пантеры», нынешние немецкие «Леопарды» постигла та же участь, что и их предшественников — они точно так же горят под ударами российского оружия.

Первые сообщения об уничтожении «Леопард-2» появились в немецкой прессе 9 июня прошлого года — сразу же, как только украинское командование решило применить немецкие танки в боевых действиях на запорожском направлении.

— Были подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. От него поднимается густой дым, сообщил немецкий журналист Бьерн Штрицель о первом уничтоженном "Леопарде".

Раненые солдаты ВСУ. Фото © Getty Images / Anadolu

Раненые солдаты ВСУ. Фото © Getty Images / Anadolu

Однако это было только начало. Позже выяснилось, что то наступление на российские позиции обернулось настоящим побоищем для "Леопардов".

— ВСУ третий день пытаются штурмовать российскую первую линию обороны, но результата нет. Наша техника не успевает вступить даже в бой, как ее накрывают артой, что приводит к большим потерям и возврату на свои позиции. За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard, которые не сделали и залпа по врагу, — сообщал один из украинских телеграм-каналов.

Хроника уничтожения "Леопардов"

Всего за первые три дня так называемого контрнаступления на Запорожском направлении, по сообщениям украинских СМИ и соцсетей, ВСУ потеряли 12 немецких танков «Леопард» и 15 американских бронемашин «Бредли».

Дальше сообщения посыпались одно за другим — стоило только «Леопардам» появиться на линии боевого соприкосновения. 24 июля поступило сообщение об уничтожении за прошедшие двое суток еще семи таков «Леопард» и 10 бронемашин «Бредли».

Работа расчета гаубицы Гиацинт-С в ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Работа расчета гаубицы Гиацинт-С в ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

26 октября Forbs сообщил, что "за последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2... Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях".

1 ноября появилось сообщение об установлении российскими войсками очередного танкового рекорда – за неделю было уничтожено восемь танков «Леопард» — целая танковая рота. Уже 4 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного «Леопарда» на донецком направлении.

Оценивая ситуацию с «Леопардами» на Украине на сегодняшний день, Military Watch Magazine пишет: "Впервые Leopard 2A6 понёс многочисленные потери на Украине в начале июня, всего через несколько дней после того, как было подтверждено его участие в наступлениях на российские позиции. Кадры захвата российскими войсками брошенной американской и немецкой бронетехники впервые появились тогда же, и с тех пор неоднократно повторялись при новых обстоятельствах. Русские уничтожают их при помощи мин, переносных ПТРК "Корнет", новых ракет "Вихрь-1", запускаемых с вертолётов".

Что происходит с "Абрамсами" в зоне СВО

Что же касается американских танков «Абрамс» и британских «Челенджер-2», также имеющихся в распоряжении Украины, то сообщений об их уничтожении практически нет. Однако вовсе не потому, что они такие уж неуязвимые. Американцы и британцы прекрасно понимают, что их разрекламированные на весь мир машины при столкновении с российскими войсками будут гореть не хуже, чем немецкие. И запрещают украинцам использовать их на передовой, чтобы избежать имиджевых потерь.

Танки M1 Abrams, поставленные Соединёнными Штатами, находились вдали от линии фронта... Вашингтон также стремился гарантировать, что "Абрамс" не будет использоваться для интенсивных боевых действий, как это было с «Леопардом», чтобы избежать репутационного ущерба своему оборонному сектору от потери одного из самых знаковых продуктов, сообщает по этому поводу Military Watch Magazine.

"Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

"Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

Но как бы ни берегли украинцы американские и британские машины, они тоже горят. 6 сентября прошлого года «Русская служба ВВС» сообщила о первом в истории уничтожении танка «Челенджер-2» в Запорожской области.

— До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный уничтоженный "Челленджер" стал жертвой „огня по своим“ в 2003 году в Ираке, — отметили в ВВС. А 8 декабря появилось сообщение телеканала "Россия-1" об уничтожении уже третьего танка "Челленджер-2" (прямым попаданием ПТРК "Корнет" под башню).

И наконец, 30 января нынешнего года появилось сообщение о первом уничтожении американского танка "Абрамс". На появившихся в Интернете кадрах хорошо видна колонна сожжённой российскими войсками украинской бронетехники. Среди подбитых машин легко распознаются американский танк "Абрамс", два немецких танка "Леопард" и американский БТР М113.

Так что миф о западном супероружии, которым киевский режим победит Россию, с треском провалился. Однако идеологов войны запада с Россией до последнего украинца это не смущает. Они уже вовсю раскручивают новый миф о новом вундерваффе — якобы поставки Киеву американских истребителей F-16 уж точно помогут нацистам обратить российские войска в бегство. Но и в этом случае не нужно быть великим провидцем, чтобы предугадать, какая судьба ждет и эти западные вооружения. Как заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин, они будут гореть точно так же, как и другая военная техника, предоставленная Киеву.

Танки горят. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16, сказал он.

Оглушительный эффект: Какие российские системы РЭБ стали кошмаром для армии Украины
Оглушительный эффект: Какие российские системы РЭБ стали кошмаром для армии Украины
Авторы
Владимир Дюжий
Владимир Дюжий
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