Танковый сбой: Что происходит с "Леопардами" и "Абрамсами" в зоне СВО Российские военные стали успешно бить западную технику, поставленную ВСУ. Немецких "кошек", на которых делали ставку, постигла та же участь, что и гитлеровских "Пантер" и "Тигров" 80 лет назад. 2 февраля, 21:40 Танк (БМПТ) "Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Западные СМИ вынуждены были признать, что российские войска успешно противостоят натовской бронетехнике, предоставленной Западом Украине, и большая её часть уже либо полностью уничтожена, либо выведена из строя без возможности восстановления. "Россия выбила большую часть украинских немецких танков "Леопард-2", а танки "Абрамс" держатся вдали от боевых действий", — с таким заголовком вышел американский военный журнал Military Watch Magazine.

Поставки западных танков Украине, на которые и киевские власти, и Коллективный Запад возлагали огромные надежды как на западное чудо-оружие, которое поможет сокрушить "дикие орды русских варваров", не помогли украинским нацистам одолеть российские войска. Хвалёная западная бронетехника была уничтожена российским оружием, едва появившись на передовой.

— Большинство немецких танков "Леопард-2", находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в боях с российскими войсками, причём более четверти танков полностью уничтожены, остальные повреждены, армия не в состоянии их отремонтировать, — сообщил Military Watch Magazine.

По стопам вермахта

Нынешний киевский режим не зря называют укро-рейхом. Как Гитлер до своей бесславной кончины в бункере рейхсканцелярии грозился сокрушить русских неким супероружием — вундерваффе, так и нынешние украинские и западные пропагандисты обещают скорую победу Киева над Россией при помощи западного чудо-оружия. В качестве такового преподносились немецкие, американские и британские танки, которые были обещаны Западом ВСУ.

— Почему русские солдаты боятся немецких танков Leopard 2?", "Решение Германии отправить танки на Украину — ключевой момент в войне", "Современные западные танки на поколение опережают российские по уничтожению вражеских позиций", "Немецкие танки однозначно гораздо лучше российских, — вещали западные СМИ накануне начала поставок натовской бронетехники Украине.

Украинский танк уничтожен артиллерийским обстрелом. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Однако столкновение с реальностью, то есть встреча хваленой бронетехники с российскими войсками, мгновенно развеяло радужную сказку о «вундерваффе», а воодушевление у СМИ Европы и США сменилось горьким разочарованием. Западные танки оказались эффективно уничтожаются российскими войсками.

— Foreign Relations, журнал самого влиятельного внешнеполитического аналитического центра США — Совета по международным отношениям — подчеркнул , что танки оказались «едва ли неуязвимым супероружием». «Из менее чем 100 «Леопардов-2», находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были подбиты; другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием», — добавляется в оценке. При этом подчеркивается, что действия украинских сил дают «мало доказательств того, что более совершенные танки могли бы сыграть решающую роль, — пишет Military Watch Magazine.

А немецкий журнал «Stern» еще в июне прошлого года, сразу после первых сообщений об уничтожении «Леопрадов-2» в зоне СВО признал, что немецкие танки в реальном бою с треском провалились, а россказни об их превосходстве не более, чем красивая сказка.

— Киев отправил в бой боевую группу с танками Leopard 2. Миссия закончилась провалом. Еще не достигнув российской линии, группа попала на минное поле и под артиллерийский обстрел. Один «Леопард-2» был уничтожен... Мифические представления о неотразимом чудо-оружии и хвастливые формулировки вроде того, что русские танки — лишь лакомый кусочек для немецких больших кошек, нравятся публике, но они ложны, — сообщил он.

Горят и гореть будут

Разработанные теми же КБ и даже собранные на тех же заводах, что и гитлеровские «Тигры» и «Пантеры», нынешние немецкие «Леопарды» постигла та же участь, что и их предшественников — они точно так же горят под ударами российского оружия.

Первые сообщения об уничтожении «Леопард-2» появились в немецкой прессе 9 июня прошлого года — сразу же, как только украинское командование решило применить немецкие танки в боевых действиях на запорожском направлении. — Были подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. От него поднимается густой дым, — сообщил немецкий журналист Бьерн Штрицель о первом уничтоженном "Леопарде".

Раненые солдаты ВСУ. Фото © Getty Images / Anadolu

Однако это было только начало. Позже выяснилось, что то наступление на российские позиции обернулось настоящим побоищем для "Леопардов". — ВСУ третий день пытаются штурмовать российскую первую линию обороны, но результата нет. Наша техника не успевает вступить даже в бой, как ее накрывают артой, что приводит к большим потерям и возврату на свои позиции. За три дня мы потеряли больше десяти танков Leopard, которые не сделали и залпа по врагу, — сообщал один из украинских телеграм-каналов.

Хроника уничтожения "Леопардов"

Всего за первые три дня так называемого контрнаступления на Запорожском направлении, по сообщениям украинских СМИ и соцсетей, ВСУ потеряли 12 немецких танков «Леопард» и 15 американских бронемашин «Бредли».

Дальше сообщения посыпались одно за другим — стоило только «Леопардам» появиться на линии боевого соприкосновения. 24 июля поступило сообщение об уничтожении за прошедшие двое суток еще семи таков «Леопард» и 10 бронемашин «Бредли».

Работа расчета гаубицы Гиацинт-С в ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

26 октября Forbs сообщил, что "за последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2... Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях".

1 ноября появилось сообщение об установлении российскими войсками очередного танкового рекорда – за неделю было уничтожено восемь танков «Леопард» — целая танковая рота. Уже 4 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного «Леопарда» на донецком направлении.

Оценивая ситуацию с «Леопардами» на Украине на сегодняшний день, Military Watch Magazine пишет: "Впервые Leopard 2A6 понёс многочисленные потери на Украине в начале июня, всего через несколько дней после того, как было подтверждено его участие в наступлениях на российские позиции. Кадры захвата российскими войсками брошенной американской и немецкой бронетехники впервые появились тогда же, и с тех пор неоднократно повторялись при новых обстоятельствах. Русские уничтожают их при помощи мин, переносных ПТРК "Корнет", новых ракет "Вихрь-1", запускаемых с вертолётов".

Что происходит с "Абрамсами" в зоне СВО

Что же касается американских танков «Абрамс» и британских «Челенджер-2», также имеющихся в распоряжении Украины, то сообщений об их уничтожении практически нет. Однако вовсе не потому, что они такие уж неуязвимые. Американцы и британцы прекрасно понимают, что их разрекламированные на весь мир машины при столкновении с российскими войсками будут гореть не хуже, чем немецкие. И запрещают украинцам использовать их на передовой, чтобы избежать имиджевых потерь.

— Танки M1 Abrams, поставленные Соединёнными Штатами, находились вдали от линии фронта... Вашингтон также стремился гарантировать, что "Абрамс" не будет использоваться для интенсивных боевых действий, как это было с «Леопардом», чтобы избежать репутационного ущерба своему оборонному сектору от потери одного из самых знаковых продуктов, — сообщает по этому поводу Military Watch Magazine.

"Терминатор" в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

Но как бы ни берегли украинцы американские и британские машины, они тоже горят. 6 сентября прошлого года «Русская служба ВВС» сообщила о первом в истории уничтожении танка «Челенджер-2» в Запорожской области. — До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный уничтоженный "Челленджер" стал жертвой „огня по своим“ в 2003 году в Ираке, — отметили в ВВС. А 8 декабря появилось сообщение телеканала "Россия-1" об уничтожении уже третьего танка "Челленджер-2" (прямым попаданием ПТРК "Корнет" под башню).

И наконец, 30 января нынешнего года появилось сообщение о первом уничтожении американского танка "Абрамс". На появившихся в Интернете кадрах хорошо видна колонна сожжённой российскими войсками украинской бронетехники. Среди подбитых машин легко распознаются американский танк "Абрамс", два немецких танка "Леопард" и американский БТР М113.

Так что миф о западном супероружии, которым киевский режим победит Россию, с треском провалился. Однако идеологов войны запада с Россией до последнего украинца это не смущает. Они уже вовсю раскручивают новый миф о новом вундерваффе — якобы поставки Киеву американских истребителей F-16 уж точно помогут нацистам обратить российские войска в бегство. Но и в этом случае не нужно быть великим провидцем, чтобы предугадать, какая судьба ждет и эти западные вооружения. Как заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин, они будут гореть точно так же, как и другая военная техника, предоставленная Киеву. — Танки горят. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16, — сказал он.

Авторы Владимир Дюжий