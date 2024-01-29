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29 января, 02:03

В Германии сочли "громкими" названия новых российских ледоколов

Телеканал N-TV рассказал о "громких" названиях для новых российских ледоколов

Новый российский ледокол "Ленинград". Обложка © t.me / Атомфлот

Новый российский ледокол "Ленинград". Обложка © t.me / Атомфлот

Немецкий телеканал N-TV опубликовал материал, посвящённый визиту президента РФ Владимира Путина на верфь Балтийского завода. В частности, в статье говорится о начале строительства новых российских ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", названия которых немцам показались "громкими".

Журналисты подчеркнули, что Путин "преследует высокие цели, когда дело касается Арктики". По данным издания, новые суда должны укрепить возможности России в регионе. Стоит отметить, что немецкие аналитики озаглавили эту статью как "Ледоколы с громкими именами". В то же время эксперты отметили, что Москва обладает крупнейшим ледокольным флотом в мире, а также претендует на находящиеся в арктических залежах полезные ископаемые.

В "Росатоме" заявили, что ледокол "Ленинград" попытаются сдать раньше срока
В "Росатоме" заявили, что ледокол "Ленинград" попытаются сдать раньше срока

Напомним, что в минувшую пятницу, 26 января, президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола проекта 22220, который будет носить название "Ленинград". Пятое серийное судно построят на верфи петербургского Балтийского завода. А до этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что новый ледоход будет носить такое имя в память о защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Соловьёв
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