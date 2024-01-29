В Германии сочли "громкими" названия новых российских ледоколов

Немецкий телеканал N-TV опубликовал материал, посвящённый визиту президента РФ Владимира Путина на верфь Балтийского завода. В частности, в статье говорится о начале строительства новых российских ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", названия которых немцам показались "громкими".

Журналисты подчеркнули, что Путин "преследует высокие цели, когда дело касается Арктики". По данным издания, новые суда должны укрепить возможности России в регионе. Стоит отметить, что немецкие аналитики озаглавили эту статью как "Ледоколы с громкими именами". В то же время эксперты отметили, что Москва обладает крупнейшим ледокольным флотом в мире, а также претендует на находящиеся в арктических залежах полезные ископаемые.