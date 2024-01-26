В "Росатоме" заявили, что ледокол "Ленинград" попытаются сдать раньше срока

Атомный ледокол "Ленинград", который построят на верфи петербургского Балтийского завода, может быть сдан в эксплуатацию в срок или раньше. Как заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв, его корпорация совместно с ОСК (Объединённой судостроительной корпорацией) и Балтийским заводом сделает всё возможное для этого.

"Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать всё, чтобы даже чуть опередить время", — приводит ТАСС слова руководителя госкомпании.

Такими словами Лихачёв подтвердил вероятность того, что судно может быть спущено на воду раньше запланированного 2028 года. По его мнению, закладка нового атомного ледокола является не только очередным этапом развития работы России на Северном морском пути. Как считает глава "Росатома", для страны это также является важной возможностью двигаться по морским каналам и выходить на большую воду.