Оглушительный эффект: Какие российские системы РЭБ стали кошмаром для армии Украины Российские системы РЭБ успешно глушат технику и оружие противника в зоне спецоперации на Украине. На Западе уже говорят, что они отбрасывают украинскую армию в эпоху мушкетов и шпаг. 25 января, 21:40 Как российские РЭБ в зоне СВО рушат защиту ВСУ. Фото © Vk / Министерство обороны России

Ситуация в зоне СВО на Украине вызывает всё большую тревогу у западных экспертов, которые всё чаще приходят к выводу, что Украина явно проигрывает в военном противостоянии с Россией. В последнее время их особенно тревожит уже совершенно очевидное преимущество России в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Что неудивительно, ведь речь идёт о преимуществе над военной техникой НАТО, поскольку именно западными вооружениями воюют сегодня боевики ВСУ.

Почему западных экспертов беспокоят российские системы РЭБ

Польский журнал Polityka опубликовал статью, в которой живописует бедственное положение ВСУ в связи с применением российскими войсками всё более совершенных средств радиоэлектронной борьбы. По словам издания, российские системы РЭБ запутывают данные GPS и сбивают с цели оружие, которое управляется с их помощью. Также средства радиоэлектронной борьбы блокируют радиосвязь и "ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем", поэтому ВСУ оказываются "в эпохе мушкетов и шпаг".

— Украина обнаружила, что её снаряды "Эскалибур" с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от курса из-за помех, создаваемых российскими системами РЭБ. Нечто подобное стало происходить и с управляемыми бомбами JDAM-ER, которые Америка передала украинским ВВС. Бить мимо целей начали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS. В настоящее время в некоторых районах большинство снарядов GMLRS сбиваются с курса, — отметил работу российской РЭБ британский журнал Economist.

Особенно западных экспертов огорчает то, что кончилось время массового использования украинскими боевиками дешёвых гражданских беспилотников, с помощью которых ВСУ наносили значительный урон российским войскам. "Под воздействием российских средств РЭБ, которые либо выводят из строя системы наведения дронов, либо глушат каналы радиоуправления, из-за чего те лишаются связи со своими операторами, украинские силы порой теряют более двух тысяч беспилотников в неделю. Повреждённые или потерявшие связь с оператором дроны бесцельно кружат, пока у них не разрядятся батареи и они не упадут на землю", — пишет Economist.

Что такое система "Шиповник"

В докладе Королевского института оборонных исследований в Лондоне отмечается, что русские развернули по одной крупной системе РЭБ на каждые десять километров вдоль всей линии фронта. По мнению авторов доклада, из всего разнообразия российских систем РЭБ наиболее опасной для украинских беспилотников является комплекс РЭБ на колёсном шасси "Шиповник-АЭРО". Радиус его действия составляет десять километров, и он способен перехватывать контроль над беспилотником, одновременно получая координаты места, откуда этот дрон управляется оператором, с точностью до метра, а затем передавать эти координаты артиллерийским батареям.

Наиболее опасной системой РЭБ для украинских беспилотников является комплекс РЭБ на колёсном шасси "Шиповник-АЭРО". Фото © Wikipedia / Mike1979 Russia

Этот комплекс РЭБ разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом "Эталон". Считается, что "Шиповник" взламывает бортовой компьютер БПЛА за одну секунду, если встречает знакомую конфигурацию дрона. Если система ему неизвестна, то он переводит её под свой контроль за несколько минут. Современные БПЛА на случай потери управляющего сигнала обеспечены программой возврата в точку запуска, но у системы РЭБ есть возможность её обмануть.

"Шиповник" может выявлять и идентифицировать сигналы управления вражескими беспилотниками в радиусе около 10 км, после чего глушит их. Оборудование "Шиповника" достаточно компактное и помещается в кузове двухосного грузовика "КамАЗ-4320".

Однако это далеко не единственный козырь российских военных в радиоэлектронной борьбе. В их распоряжении — весьма внушительный арсенал и других средств РЭБ, способных ослепить, оглушить противника и сбить его оружие с цели.

"Мурманск" и "Красуха"

Например, с самого начала СВО в ней задействованы комплексы РЭБ "Красуха" и "Мурманск", обеспечивая преимущество российских войск на поле боя. Система "Мурманск" впечатляет своими возможностями, создавая помехи в эфире, которые мешают работе вражеских разведывательных средств и подавляют датчики "умного" оружия. Этот комплекс может вести радиоразведку и перехватывать сигналы на огромных расстояниях — до пяти тысяч километров.

Комплекс РЭБ "Мурманск". Фото © Wikipedia / Mil.ru

"Красуха" также демонстрирует высокую эффективность, создавая помехи для спутников-шпионов, прикрывая стратегически важные объекты и подавляя каналы управления беспилотными летательными аппаратами. Она способна дезориентировать спутники и глушить системы АВАКС на самолётах противника, тем самым увеличивая вероятность "дружественного огня" в лагере врага.

"Палантин"

Используется в зоне СВО и новейший комплекс РЭБ "Палантин". По словам экспертов, он в разы превосходит российские комплексы предыдущих поколений и в настоящее время у него нет аналогов ни в одной из армий мира. Комплекс может успешно разрушать систему управления войсками, подавлять связь и выводить из строя беспилотные летательные аппараты неприятеля. С помощью "Палантина" можно создавать различные виды помех для систем навигации и направленным электронным ударом вывести из строя радар ПВО. Он способен превратить в бесполезное железо любое вражеское вооружение с "мозгами".

Развёртывание РЭБ "Палантин". Фото © Wikipedia

Аппаратура "Палантина" глушит противника в разных диапазонах, попутно лишая неприятеля спутниковой, сотовой и радиорелейной связи. То есть в случае использования "Палантина" боевые самолёты противника не смогут оторваться от земли с нейтрализованными навигаторами, подразделения останутся без связи со своими военнослужащими и получат "слепые" ракеты.

Мобильные системы ОРК

Помимо мощных стационарных систем в российские войска во всё большем количестве поступают малогабаритные комплексы РЭБ, переносить которые может один человек. Так, общая масса комплекса ОРК составляет всего 2,5 кг. Он предназначен для подавления сигналов управления БПЛА, которые используются для сброса боеприпасов.

ОРК создаёт излучение, образующее купол высотой до 150 м. Прибор глушит связь дрона с пультом оператора, что препятствует активации сброса снарядов на защищаемый объект. Комплекс может применяться для защиты блокпостов, полевых укреплений, стационарных позиций, зданий и сооружений.

Комплекс "Сания"

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Сания" предназначен для противодействия FPV-дронам. Устройство обнаруживает вражеский беспилотник на дальности до 1,5 км и выводит его из строя на расстоянии в пределах 1 км. "Сания" — это новая разработка. Устройство изготовлено в габаритах обычной рации. Предназначено прежде всего для защиты танков и другой бронетехники от атак FPV-дронов.

Комплекс "Сания" помогает защитить носитель от атак FPV-дронов со всех направлений. Фото © t.me / Минобороны России

— Комплекс создаёт то, что принято называть куполом. Он помогает защитить носитель от атак FPV-дронов со всех направлений, — рассказал директор по развитию компании-производителя Сергей Шандобыло. По его словам, важным достоинством комплекса является полная автоматизация боевой работы — достаточно включить на "Сании" кнопку пуска и следить за обеспечением электропитания.

Заглушат любой дрон

И это всего лишь малая часть того многообразия средств радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают России решительное преимущество в этой сфере не только над Украиной, но и над любой армией НАТО. Причём в ходе СВО российские средства РЭБ тестируются в реальной боевой обстановке и постоянно совершенствуются, становясь всё более эффективными.

Научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что натовские средства РЭБ недотягивают до уровня средств, имеющихся в распоряжении России. Фото © mil.ru

Не случайно научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что натовские средства РЭБ недотягивают до уровня средств, имеющихся в распоряжении России. А отставной украинский генерал Сергей Кривонос открыто признал, что российские средства РЭБ способны подавить любой беспилотник. "Любой суперкрутой дрон теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — сказал он в эфире украинского телеканала.

Авторы Владимир Дюжий