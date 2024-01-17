Умный дьявол: Почему новейшая российская кассетная бомба расстроила западных военных и СМИ Почему сообщение о запуске в серийное производство новой российской планирующей авиабомбы "Дрель" западные эксперты назвали плохой новостью для украинских подразделений. 16 января, 21:40 Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 во время полёта. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В западных СМИ обсуждается информация о начале российского серийного производства новейшей планирующей авиабомбы "Дрель". Эксперты Military Watch Magazine сделали вывод, что "одной кассеты суббоеприпасов достаточно для того, чтобы уничтожить целую ракетную батарею или танковую колонну". Известно, что в 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель".

— ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель". Одна такая бомба содержит в себе 15 кассет с поражающими элементами, — отметили в польской газете Myśl Polska. В публикации упоминается, что "Дрель" не идентифицируется во время своего полёта на радарах даже самых передовых западных зенитных комплексов. А использование для наведения бомбы на цель ГЛОНАСС превращает подавление её электронных схем в "невыполнимую миссию".

Что известно о планирующей авиабомбе "Дрель"

"Дрель" — это новейшая российская планирующая кассетная авиабомба, предназначенная для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетическими установками и зенитными ракетными комплексами противника. В сообщении "Ростеха" подчёркивается, что "Дрель" является практически невидимой для радаров врага.

Российская планирующая авиабомба "Дрель", дальность планирования — 50 км. Фото © ТАСС / Дмитрий Решетников

Впервые о её создании было объявлено в 2016 году. Как рассказал тогда журналистам генеральный директор НПО "Базальт" (входит в компанию "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Владимир Порхачев, дальность планирования боеприпаса составляет 30 километров (по сегодняшним данным — свыше 50 километров), что позволяет самолёту-носителю не входить в зону действия ПВО во время сброса. Порхачев пояснил: "В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя — за 30 километров. То есть самолёт не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, а оно само находит цель".

Длина "Дрели" составляет 3,1 метра, масса — 540 килограммов, высота применения — 14 километров. Бомба оснащается кассетной боевой частью, содержащей 15 суббоеприпасов. Навигация осуществляется с ГЛОНАСС и других средств наведения.

Как рассказал журналистам исполнительный директор компании "Техмаш" Александр Кочкин, "Дрель" работает по принципу "выпустил — забыл". Каждый суббоеприпас спускается на специальном парашюте, самостоятельно выбирает цель, идентифицирует и поражает её.

По своим характеристикам "Дрель" превосходит подобные боеприпасы, имеющиеся в распоряжении армий стран НАТО. Например, аналогичная американская авиабомба JSOW (Joint Standoff Weapon) AGM-154 уступает российской по целому ряду параметров. Боевые элементы "Дрели" значительно могущественнее и совершеннее американских: способны поражать инфракрасно-контрастные и "холодные" цели, отличать бронетехнику противника от своей в гуще сражения. Одна кассета способна сжечь до десяти танков противника.

Какие угрозы несёт применение "Дрели" для ВСУ

— Это не очень хорошая информация для украинцев, потому что полутонная бомба "Дрель" — смертоносное оружие, которое даст российской авиации — бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30 — современный, эффективный и разрушительный инструмент для поражения наземных целей, в том числе, например, для атаки движущихся колонн украинской бронетехники, — считает польский военный обозреватель Кшиштоф Подгурский.

А журнал Military Watch Magazine отметил, что даже уже применяющиеся российские планирующие авиабомбы сеют панику в рядах ВСУ. Использование российскими войсками таких боеприпасов личный состав ВСУ, по словам журналистов издания, описал как "открытие врат ада". "Дрель" заметно превосходит по своим параметрам использующиеся сейчас боеприпасы.

— "Дрель" имеет определённые характеристики планирования, позволяющие сбрасывать суббоеприпас на расстоянии от цели. Возможности точного наведения бомбы значительно превосходят существующие аналоги. Хотя и так считается, что российские планирующие бомбы практически невозможно уничтожить, конструкция "Дрели" обеспечивает ещё большее повышение её "выживаемости", — пишет MWM.

Самолёт первой группы многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Фото © ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны России / Вадим Гришанкин

— Цели для "Дрели" могут быть самые разные. Это колонны вражеской техники, полевые сооружения. Само название говорит о том, что её суббоеприпасы способны как бы просверливать броню и укрепления противника, — отметил экс-начальник Зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

Неслучайно ещё в 2021 году американский журнал The National Interest назвал "Дрель" новым российским супероружием будущего, которое будет "идеальным при использовании против перемещающегося врага".

Согласен с такой оценкой и военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. — Это оружие будущего. В неё интегрирован искусственный интеллект, и она может сама принимать решение об осуществлении подрыва цели. Она разработана специально для Су-57 и имеет способность преодолевать воздушную противоракетную оборону. Реального аналога на Западе у этой бомбы нет, — считает он.

Авторы Владимир Дюжий